4成客運司機轉職 疫後回得來嗎？

中友交通參與「中小企業數位共好計畫」提升遊覽車業轉型創新

時序來到2022年底，擔任大客運車司機任柏龍清晨5點多來到停車場，駕駛遊覽車準備去接送某企業員工上班去。過去三年疫情期間，能夠像任先生一樣，能上工有車派算是幸運，根據估算，全台遊覽車司機有4成頂不過疫情衝擊，紛紛轉職。

一邊看著前方移動馬路，任柏龍一邊說：「疫情爆發後，客戶都不敢搭遊覽車，所以，我們都在放無薪假，司機有經濟壓力的，幾乎都轉職了。」

司機任柏龍說，一場疫情讓司機都轉職了。圖／時報資訊提供

被僱傭的司機還能因應環境變化做出轉職的決定，但對微型自有遊覽車「當老闆」的運輸業者，三年來就像一場惡夢。成立已有40年的中友交通企業負責人王凱宏總經理說：「這三年疫情，大概把所有遊覽車業主的資產都燒光了，以前賺的都賠進去。三年來，車子一樣要折舊，但半毛也沒有賺到，在沒有收入的情況下，還要去張羅旗下員工的開銷、生計。」

根據交通部統計處於111年10月發表的「遊覽車營運狀況調查報告」，國內遊覽車業者有907家，平均每家擁有15.3輛遊覽車，其中，20輛以內的業者，佔比高達七成五，大部分遊覽車業者的規模都不大。2020年疫情之前，出車正常下，遊覽車業還能勉強溫飽，但這三年來，對微小型遊覽車公司，老本根本不夠支撐持續活下去。

王凱宏總經理指出，「一場疫情，讓我們發現旅遊業風險增加了，隨時都有可能停擺。」在疫情前，面對遊覽車、觀光業的競爭生態，王凱宏就一直在思考有什麼策略能強化競爭力，讓風險來時還能有厚實本錢支撐下去。三年前，王凱宏發現傳統交通觀光業也需要數位轉型，當時就已攜手亞路科技開發出line@旅宿訂房系統，結合同業發揮團購力量，提升訂房下單速度，還可以延長訂金支付時間。

之後，疫情海嘯來了，中友交通更透過「中小企業數位共好計畫」再與亞路科技合作，開發出「詢房網」、「行旅網」兩大數位平台，以此串聯小微遊覽車業者，快速媒合旅宿。王凱宏說，微小型遊覽車業者、小型客車租賃業者、小型旅行社這三類型企業，因議價能力薄弱，透過「詢房網」、「行旅網」可以快速訂購房間和車子，提升營運效益及擴展銷售管道。

中友交通更透過「中小企業數位共好計畫」與亞路科技合作，開發出數位平台，串聯小微遊覽車業者，希望疫後重新上路。圖／時報資訊提供

對於未來的構想，王凱宏把「遊覽車」看成載具，以中友交通為例，每天都有2千人在這個動態交通載具上，透過數位系統，也能導入購物等多元服務，在能出車的情況下，多厚植一點經營實力以因應風險到來，他也盼此能改善交通運輸業生態，進而打造出共榮共好的旅遊生態圈。

王凱宏鼓勵其它傳統產業，思考數位工具可以為該產業帶來什麼改變，他更鼓勵可以仿效中友交通，參與「中小企業數位共好計畫」，透過數位轉型，為所處產業開拓更美好願景。亞路科技總監黃佩懿也說，傳統產業數位轉型後，反而看到更多獲利模式，她也很感謝經濟部中小企業處推出「中小企業數位共好計畫」，讓資服業者可以為傳統產業提出解方，攜手業者一起開發，讓他們降成本、增收入，對產業相當好。