聖約翰校友企業　助學弟妹無縫接軌職場

目前就讀聖約翰科技大學進修推廣部行銷與流通管理系二專的張家綺同學，原本在統一超商倉儲擔任訂貨員，在校友學長的引薦下，至校友企業-翰成數位科技公司工作。半工半讀的她，不但能夠依照興趣與專長選擇自己喜歡的行業任職，更能在學校及校友總會的媒合下，達到「學業與就業一條龍」的目標，是「入學即就業」的最好例證。

就讀行銷與流通管理系的張家綺在校友學長引薦下，至校友企業-翰成數位科技公司工作。圖／聖約翰科技大學提供

翰成數位科技創辦人暨總經理陳昭榮是聖約翰科大前身新埔工專74屆電機科校友，他一手建立的HCE直播產業基地，110年11月落成啟用，自主研發的短影音平台「嗨吧」APP，是台灣第一個直播短影音平台。張家綺平日在校友企業工作，週六日則返回學校專心進修行銷與流通管理二專課程。

張家綺說，在校友企業工作的好處就是，能夠實際了解企業經營與執行層面，並促進業界、校友與學生三方交流的機會。而她目前所從事的工作內容包括：業務服務企業用戶、直播、品牌推廣、產品銷售、B2B2C貿易、供應鏈業務、服務 KOL、團購、建構 S2K批發零售供應鏈及庫存管理…等，不但能將課程所學應用到工作上，而且在校友學長的指導與提攜之下，能讓自己有更多的學習與成長。

張家綺(左一)在翰成數位科技與同事相處融洽，應用所學於工作上，讓自己有更多的學習與成長。圖／聖約翰科技大學提供

目前擔任校務會議進修部代表的張家綺，透過擔任學生代表的機會，參與過學校數場次重要會議。她提醒學弟妹要提早做好職涯規劃，在校期間努力學習，提升自我的就業能力。尤其目前學校正積極結合校友企業，展開學生認養，不但提供足額的獎學金，更會依照學生的興趣與專長進行實習與就業的媒合。「機會是留給有準備的人。」張家綺說，把自己準備好，當機會出現的時候，就能把握住機會，脫穎而出，打造自己的美好將來。

張家綺提醒學弟妹，要把自己準備好，當機會出現的時候，就能把握住機會，脫穎而出，打造自己的美好將來。圖／聖約翰科技大學提供

張文宇校長指出，龐大的校友網絡是學生未來求職就業最豐厚的人脈資產，因此學校正透過校友總會為媒介平台，發動校友在各領域的影響力，提供學弟妹實習與就業的機會。除了翰成數位科技之外，包括：鴻海集團樺漢科技、臺雅集團、亞翔工程、紐西蘭Pacific Delight Tours、茂一電子、易發精機、東野精機…等校友企業，目前均已提供學生實習與就業名額，期盼達到「入學即就業」、「就業即上手」的教育目標，讓學生學涯、職涯無縫接軌。