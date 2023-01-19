新竹市文化局結合最夯VR與點雲技術 打造穿越時空真實體驗

為推廣新竹市人文歷史風光，由新竹市文化局主辦，委託邦鼎科技執行全新VR冒險遊戲「逆光追竹」，近日已於知名電子遊戲數位平台Steam上架。瞄準近年穿越時空戲劇盛行，遊戲以雙主角為設計主軸，貫穿兩百年的新竹時空，透過第一人稱視角在遊戲中經歷多個歷史事件與解謎外，更能飽覽不同年代的新竹城市風光。

為兼顧劇情張力與貼近新竹史實，遊戲除由專業劇本團隊烏奴奴與夏佩爾操刀編劇外，同時也邀請多位專家擔任文史顧問，以真實歷史事件為藍本撰寫遊戲推理解謎故事劇情。此外、3D遊戲場景是以府方提供的點雲資料重新搭建，精準還原新竹市，如「影像博物館」、「新竹火車站」等重要地標建物與街景風光，並結合環景實境VR技術，提供多組高解析度立體拍攝360實景影片，也讓玩家在遊戲中獲得身歷其境的體驗感。

遊戲部分場景是參考新竹市政府文化資產110年的點雲古蹟模型後重新搭建，幾乎走入low poly風格的新竹現實景點。圖／新竹市政府提供

新竹市文化局表示，風城人文藝術、風光美景豐富且多元，以遊戲作為推廣除吸引更多面向族群認識城市風景外，透過遊戲還能幫助民眾快速瞭解新竹歷史脈絡。

為豐富遊戲敘事完整性，研發團隊以民謠之父、晚年在新竹生活的鄧雨賢老師演繹出不同風格「月夜愁」，作為遊戲不同故事劇情流動時烘托情緒氛圍，透過十多首由不同樂器演奏的版本，讓情緒渲染更有力道。文化局指出，鄧雨賢老師長期生活在新竹的音樂家，其音樂創作融合鄉土情懷與極具代表性；此次遊戲配樂更邀集世界冠軍級演奏家、金曲獎入圍者等音樂殿堂佼佼者們，共同用音樂展現不同歷史人文風貌。

遊戲中收錄台灣民謠之父鄧雨賢老師的「月夜愁」十多首由不同樂器演奏的版本，隨著情節流動烘托遊戲氣氛，讓情緒渲染力拉到最高。圖／新竹市政府提供

遊戲製作團隊表示，作為全台極具突破性的歷史探索解謎遊戲，除場景設計以真實時空場景為依據，美術風格上也採用簡潔寫實風格呈現出風城各年代建築與人文特色。透過遊戲雙主角線設計，讓玩家們能在過程中體驗到真實歷史事件，透過遊戲事件啟發，幫助玩家更深入貼近歷史史實。

此外、「逆光追竹」也會於春節期間推出AR手機實境解謎遊戲，此為一款結合GPS功能的遊戲，玩家必須前往新竹市古蹟景點才能啟動遊戲並進行探索與解謎。「逆光追竹」手機實境解謎遊戲包含新竹市舊城區十多個景點，初次到新竹市旅遊玩家也可透過此款APP的GPS指引與景點介紹，深入了解市內標誌性古蹟景點的歷史淵源，而不會只是走馬看花。

新竹市文化局表示，透過老少皆宜的遊戲更能吸睛多元的族群來認識且瞭解城市歷史，新竹悠久且蘊含豐富人文情懷的資源條件改編成遊戲，透過新科技讓民眾們能看到不同年代的古蹟建築，相信能夠讓更多民眾對風城人文歷史「另眼相看」。