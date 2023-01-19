高科大讀4年 創造千萬價值

剛滿5周年的高雄科技大學，是目前全國規模最大的科技大學，由20年校史的高雄第一科技大學、60年歷史的高雄應用科技大學、超過70年歷史的高雄海洋科技大學三校合併成立。「融舊立新」的高科大，不僅匯聚三方優勢，更導入永續經營理念，在2022年底獲得國家永續發展獎肯定。

「我們現在不以招到學生為滿足，而是要招到『好學生』。但好學生的定義，不一定就是成績好，是有多元表現的好學生。」校長楊慶煜露出欣慰的神情侃侃而談。去年底（2022）得到國家永續發展獎肯定的殊榮，高科大不僅擁有紮實的產業服務根基，單去年，也累積了相當多的學生成就，包含獲得技職之光的水產科技產業博士班學生林佳樺、五專模具科學生與北科大組隊參加IBM首屆Call for Code P-TECH U18全球冠軍、土木系以BIM建模的創新技術組成新創團隊拿下國科會FITI創業傑出獎。

不同的校齡、不一樣的學校特色、各有理念的校園經營，是高雄科技大學合併時面臨的高難度挑戰，不過高科大卻能克服三校合併的難題，從「以人為本、價值共創」的辦學理念出發，制定「高雄的智庫」、「產業的引擎」、「南向的基地」為願景，匯聚三方優勢，為學生創造新的願景與價值理想。

除了訓練學生的專業能力外，也重視學生溝通協調、批判思考。「來高科大唸書，就是吃飯店的自助餐，交一個學費就可以享用很多道菜。我們每學期要開出5000門課，跨校區選課、跨科系修課有近萬名學生。」包括謝淑玲在內的高科大老師，熱切地帶領著學生，善用學校資源。規定學生畢業門檻的多益成績，必須達到550分，另外針對學生前往海外研習、考證照的需求，學校還開設免費的高階英文培訓班、PVQC專業英文班。

身為「高雄智庫」的高科大，大手筆地花了4200多萬元採購電子書、紙本圖書，並且訂購ASTM美國材料及測試學會，儘量滿足學生、老師，甚至是地方產業的需求。並且為了節省水電費用、精實人力，展開校園的數位治理，建置導入AI的停車場車位引導系統、智慧教室等，達成更有效率的校務運作。並建立敏捷管理的數位財務作業、設計校友捐款電子支付，推動學校數位金融的轉型。

面對高度競爭的形勢，高科大提供更優化的教育服務，深入產業與社會脈動，為學生創造出每分鐘都比別人更具格局的視野，大學4年可以讀出千萬價值。