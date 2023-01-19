《2022 年國際創新獎》頒布 39 項傑出創新獲獎者

面對全球危機，創新是讓企業保有競爭力的最佳策略

由亞洲企業商會（Enterprise Asia）自2017年開辦的《國際創新獎（International Innovation Awards）》，2022年底在泰國曼谷舉行第 6 屆頒獎典禮，泰國商務部副部長 Sansern Samalapa 博士親自出席這場盛會，大會共頒發39項傑出創新奬，該獎項主要表彰打造創新生態系統，且展現創新成果的項目。主辦單位表示，從第六屆獲獎項目中，體現了企業藉由「創新」能保持增長和提升效率，同時也促進包容，這與獎項正可以提供一個全球平台來展示他們的創新，為更美好和可持續的未來打開大門， 鼓勵組織繼續投資於創新。

第6屆《國際創新獎》吸引了 19 個國家/地區的優秀作品，例如巴西、柬埔寨、德國、香港、印度尼西亞、以色列、馬來西亞、新加坡、西班牙、台灣、泰國、菲律賓、阿拉伯聯合酋長國和美國。獲獎作品都是經過傑出評委所組成的嚴格評審過程，評委會從產品、服務和解決方案以及組織和文化三個類別中，從200多個參選項目中，最後有39 項創新項目脫穎而出。

亞洲企業商會總裁曾立基在頒獎典禮上表示：「我們正面臨資源日益減少的全球危機，經營成本與日俱增，而唯有創新是讓企業保有競爭力的策略。通過創新，我們不僅在保護和擴大企業的競爭優勢，而且在動盪、不確定和日益複雜的時代讓業務面向未來。」

在獲獎的創新產品類別中，遠東新世紀開發出世界第一個能回收廢氣聚酯纖維；台灣最早成立的國際電腦公司大眾電腦開發出的多媒體顯像系統能提供汽車標牌全新解決方案；杜拜警政系統推山的「26 Rapidly Mutating Y-STR Single Multiplex Assay」是一款多重系統 DNA 試劑盒，能在法醫遺傳實驗室裡分辨男性遺體的應用系統。在服務和解決方案獲獎類別中，泰國的Export-Import Bank以一項支持太陽能屋頂投資和小型項目，它採用碳信用額度方式作為鼓勵企業運用再生能源減少碳排放的融資策略；新加坡Medidata Solutions International Asia Pacific Pte Ltd推出「Sensor Cloud」服務，是一種管理醫療級傳感器和設備及其臨床試驗數據的變革性方法。

美國 Deloitte & Touche LLP 憑藉 Deloitte Audit & Assurance：Innovating for Purpose 活動獲得了組織與文化類別的榮譽，該活動實施的計劃和舉措有助於進一步培養工作場所的創新文化。阿拉伯聯合大公國的公路運輸管理局也憑藉其 RTA 創新文化框架成為組織與文化類別的贏家，該框架旨在通過試驗新方法來豐富其創新文化，使創新成為日常實踐。

第6屆《國際創新獎》在頒獎晚會前，主辦單位在當天舉辦「2022 年國際創新峰會」，峰會的主題是“以人為本，取得突破的創新”，會議匯集了來自全球300多位創新專家、行業領袖和政策制定者，分享和交流關於採用以人為本的文化以重塑工作、推動終身就業能力和可持續經濟增長的最新見解。亞洲企業商會主席馮鎮安博士指出，以人為本使人與企業發展得以相適應，通過激勵員工發揮潛力，企業能夠重塑組織文化和結構，並優化多學科團隊合作。

「2022 年國際創新峰會」邀請演講來賓，包括：數字經濟促進局（depa）執行副總裁Chinawut Chinaprayoon博士； Ekipa 諮詢公司企業創新教練Jakkris Tangkuampien，以及 Pruksa Holding、Roche Thailand 和 ExxonMobil Thailand 的前首席創新實踐者； 博世泰國和老撾人民民主共和國董事總經理 Joseph Hong；人單合一東南亞研究中心主任William Malek； B. Braun Thailand Ltd 董事總經理 Sayan Roy； 華為泰國國家網絡安全和隱私官 Surachai Chatchalermpun； Ekipa Consultancy 聯合創始人 Paul Hutton； Vivekanand Sistla，聯合利華美容與健康東南亞研發主管； Prudential Life Assurance 數據治理主管 Pattarapark Rangsrikitphoti； Touchaphol Threechitdhanachai，安聯科技高級敏捷教練； 泰國進出口銀行行長 Rak Vorrakitpokatorn 博士； 德勤會計師事務所德勤亞太區審計與鑑證創新領先合夥人金柯林； Tsvetelina Müller，羅氏乳腺癌和血液學綜合疾病價值負責人； Agnos Health 聯合創始人兼首席執行官 Paphonwit Chaiwatanodom等人。

第6屆《國際創新獎》獲獎名單