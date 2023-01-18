CFSA辦理食品添加物應用及安全風險評估課程

為了吃得更健康、更安心，消費者越來越傾向選擇天然、真實、少或無添加的食品，對於添加了許多不必要的人工添加物的食品，也隨著消費者的認知及現今風氣越來越重視相關政策及食品資訊。

社團法人中華食品安全協會(Chinese Food Safety Association, CFSA)於3月7日針對食品工廠、餐飲業、零售業開辦食品添加物應用及安全風險評估的線上課程，主要說明食品添加物的定義、目的與安全性，及介紹現行法規與未來政策、攝食食品添加物之食品安全風險評估介紹及實務演練。藉由課程的開辦使業者能夠讓自家食品相關人員更佳了解食品添加物的法規政策及未來前景。

CFSA重視食品安全之議題，致力推廣純淨標章(Clean Label)，期盼可以攜手業者共同響應純淨飲食。CFSA與國內食品業者一同注重國人的健康，以最高標準的100%無添加規範，為消費者提供極致純淨、天然的飲食新選擇，也為國內純淨飲食風潮樹立驅動升級的新典範，共同拓展純淨飲食的市場。

CFSA不僅帶領食品業者位居龍頭，同時也維護消費者食品安全應有權益，實踐食品安全之調查與研究，推廣消費者食品安全教育，同時也致力以提升消費者生活品質為服務的目標。

有純淨標章相關問題歡迎致電詢問

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