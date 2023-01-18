皇家NTC會議中心于樂誠談短影音打造個人品牌

在這個人手一機的時代，任何人都能透過社交媒體與他人交流互動，並且有機會透過經營自媒體來賺錢，成為新興的產業。「優質生活雜誌菁英讀書會」特別請來了擁有12萬粉絲的網紅于樂誠，分享他如何利用短影音，成功打造出個人的品牌。該熱門講座在2023年1月18日在台中市的地標竹筍大樓NTC的皇家商務中心盛大辦理，會議過程除將介紹什麼是短影音，為什麼要經營短影音，如何利用短影音打造個人及企業的品牌形象，還有如何利用短影音來將知識變現，是場知識含量豐富的講座。

主辦單位「優質生活雜誌菁英讀書會」，每個月定期舉辦聚會，廣邀各行各業的商務人士以及高級主管齊聚一堂，並廣邀作家、企業家與專業的講師演講分享，打造一場獨特的學習饗宴。

「優質生活雜誌」發行人廖黎安說：「辦讀書會最大的宗旨就是匯集一流的師資、一流的人才跟一流的思維，希望更多人能夠透過這個平臺，除了能夠得到善知識，也感受到這個平臺的溫暖跟愛，除了讓腦袋充電、心靈充能電，更可以結交愛好學習成長的好朋友們。」

主辦單位表示，該講座之所以特別選擇在台中市的地標NTC大樓21樓的皇家商務中心辦理，廖發行人特別強調，皇家NTC商務中心坐落在臺中頂尖商務精英集聚地新市政中心，具有最便捷的交通網絡及最豐沛的商務資源，會議室有明亮寬敞的空間和完善的設備，一流的會議場地，非常適合一流的優質菁英們在這裡共同學習成長。

設立於大台中最具地標性的商辦大樓『皇家NTC商務中心』，位於台中市西屯區市政北二路282號21F，可以讓您輕鬆舉辦各類會議與活動，其優點包括：交通便捷–位處於台中新市政區商業地帶、客戶安心–高規大樓門禁管理、交誼休憩–擁有絕美景觀豪華氣派交誼廳，供客人休息時間使用、高規設備–完整的高規會議室設備,讓您的活動得到最大的支持、備受尊榮–舒適高質感裝潢，讓客戶備受尊榮。 洽詢電話(04) 3602-2888。

圖/皇家NTC商務中心提供

圖/皇家NTC商務中心提供

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