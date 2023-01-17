台北話題旅店推活動，身分證、護照有「2」現場轉扭蛋拚免費住宿9間飯店

小鹿文娛自1/20至1/31（含）舉辦春節活動，凡入住「路徒PLUS行旅」，身分證或護照號碼含2，即可獲得「兔TWO來好運自己轉」扭蛋機會一次，最大獎再送一晚住宿》 。業者/提供

兔年迎來最長春節年假，適逢疫後觀光產業復甦，為與世界一同慶祝嶄新的一年，小鹿文娛集團自1/20至1/31（含）推出兔年春節活動，凡活動期間入住「路徒PLUS行旅」之旅客，身分證號或護照號碼含2，即可享有「兔TWO年好運自己轉」扭蛋機會一次。此外，旗下「路境行旅」則推出「兔年揮毫抽紅包」活動，現場體驗書法結束後，至櫃台說出通關密語就能抽紅包，有機會獲得兔年刮刮樂！春節期間小鹿文娛旗下各館也一同響應，入住就送限量品牌設計紅包袋。

小鹿文娛一直以帶來有趣好玩的事物為精神，在疫情解封後，鄰近台北車站的「路徒PLUS行旅」，以「大人式遊樂園」作為空間主題，成為大量外籍旅客的住宿首選。今年特別舉辦「兔TWO年好運自己轉」活動，於活動期間1/20至1/31（含）入住，旅客只要憑身分證或護照號碼含「2」，即有機會抽中大獎「小鹿文娛9館聯合住宿券」、600元抵用券，以及美式餐車餐食體驗等好禮，邀請海內外旅客一起同樂，期待透過趣味的遊戲，帶給旅人難忘的兔年記憶。

「路境行旅」則是小鹿文娛推動特色房型的重要場域，疫情期間帶來許多令人驚豔的啤酒房、遊戲房等，獲得不少好評。今年「路境行旅」則推出春節「兔年揮毫抽紅包」活動，帶來春聯互動式體驗，讓各地旅客都可以在旅館「揮毫」，體驗後至櫃台說出通關密語，還可以抽紅包，刮刮樂等多項驚喜好禮，民眾不妨在春節期間也來試試手氣，將獎品和福氣帶回家！

小鹿文娛自1/20至1/31（含）舉辦春節活動，凡入住「路徒PLUS行旅」，身分證或護照號碼含2，即可獲得「兔TWO來好運自己轉」扭蛋機會一次，最大獎再送一晚住宿》 。業者/提供

小鹿文娛自1/20至1/31（含）舉辦春節活動，凡入住「路徒PLUS行旅」，身分證或護照號碼含2，即可獲得「兔TWO來好運自己轉」扭蛋機會一次，最大獎再送一晚住宿》 。業者/提供

小鹿文娛自1/20至1/31（含）舉辦春節活動，凡入住「路徒PLUS行旅」，身分證或護照號碼含2，即可獲得「兔TWO來好運自己轉」扭蛋機會一次，最大獎再送一晚住宿》 。業者/提供

農曆春節期間不少國人選擇前往海外旅遊，仍有許多旅客選擇留在國內市場，振興國旅，位於恆春的「小迷鹿」與「小迷鹿．艾米會館」包棟及寵物房的訂房專案，早在年前詢問度就直線上升，因此春節連假除了提供戶外烤肉的設備、贈送新春設計紅包，加入會員再送寵物特別贈禮等多項好康。

此外，小鹿文娛旗下，包含位於花蓮的「路徒行旅 東大館」、及台北的「谷墨商旅」、「謙商旅．東門館」、「路徒行旅 中華館」，只要在春節期間入住，也可獲得「限量設計紅包袋」，將兔年好運帶著走。兔年迎來疫情的曙光，小鹿文娛帶來豐富多元的活動與禮品，邀請來自各地的旅人一起同歡，感受新年的熱情氛圍。

活動詳情請洽：https://reurl.cc/QWvReb