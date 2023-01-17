台北市旅館公會拜訪警察大學協助推動安家立業方案

台北市旅館商業同業公會理事長韋建華率領理監事向警察大學教授請益，雙方提出如何安置家暴，立即就業，會後大家向全國同胞拜年祝大家安心好過年。台北市旅館商業同業公會／提供
台北市旅館商業同業公會理事長韋建華率領理監事向警察大學教授請益，雙方提出如何安置家暴，立即就業，會後大家向全國同胞拜年祝大家安心好過年。台北市旅館商業同業公會／提供

春節期間，可能因為一些經濟上的問題，或情緒上的問題，特別容易發生家庭暴力，或是有一些自殺的情況，社會特別需要有一個家外之家，可以換一個環境，給彼此多一點空間，讓彼此紓放壓力，然而許多人，需要有一份收入，一份安定的工作，在不計較尊嚴的情況下，互相幫忙，求得溫飽，旅館業春節期間，人力短缺，正好也需要人手幫忙，我們在狀況允許的情況之下成立這樣子的一個「安家立業」，其實也是協助旅館解決缺工的問題。我們一個善念，就可以解決社會問題，創造治安、家庭、旅館三贏的局面。

台北市商業同業公會理事長韋建華表示，商業同業公會理事長韋建華表示，特別是在春節期間，從1月16日開始，持續到2月28日；協助警察局及社會局，成立旅館業的「安家立業」方案；這個方案可以選擇最短三個月最長六個月的長期聘僱，除了「安」置「家」暴，還可以安排「立」即就「業」，如果有小朋友要就學，也可以就近提供接送服務。達到避免二次受到家暴，而且可以有一個溫飽及豐厚的收入。前三個月的薪資保障五萬元以上。

台北市旅館公會號召全國的缺工旅館，可以就近跟警察單位或社會局聯繫，提供各式各樣的協助方案，藉由幫助社會解決問題的同時，也幫助自己解決問題。對此，台北市旅館公會特別針對此方案成立一個24小時的專線電話，電話號碼為：0966-566-226；希望社會上被家暴且列案管理的弱勢婦女，可以透過這支專線攜家帶眷遠離家暴，也不排除被家暴的男性朋友們，透過警察單位或者社會局等單位的協助。或者直接向台北市旅館公會查詢。

文 唐煒哲