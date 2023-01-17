台北市旅館公會拜訪警察大學協助推動安家立業方案

春節期間，可能因為一些經濟上的問題，或情緒上的問題，特別容易發生家庭暴力，或是有一些自殺的情況，社會特別需要有一個家外之家，可以換一個環境，給彼此多一點空間，讓彼此紓放壓力，然而許多人，需要有一份收入，一份安定的工作，在不計較尊嚴的情況下，互相幫忙，求得溫飽，旅館業春節期間，人力短缺，正好也需要人手幫忙，我們在狀況允許的情況之下成立這樣子的一個「安家立業」，其實也是協助旅館解決缺工的問題。我們一個善念，就可以解決社會問題，創造治安、家庭、旅館三贏的局面。

台北市商業同業公會理事長韋建華表示，商業同業公會理事長韋建華表示，特別是在春節期間，從1月16日開始，持續到2月28日；協助警察局及社會局，成立旅館業的「安家立業」方案；這個方案可以選擇最短三個月最長六個月的長期聘僱，除了「安」置「家」暴，還可以安排「立」即就「業」，如果有小朋友要就學，也可以就近提供接送服務。達到避免二次受到家暴，而且可以有一個溫飽及豐厚的收入。前三個月的薪資保障五萬元以上。

台北市旅館公會號召全國的缺工旅館，可以就近跟警察單位或社會局聯繫，提供各式各樣的協助方案，藉由幫助社會解決問題的同時，也幫助自己解決問題。對此，台北市旅館公會特別針對此方案成立一個24小時的專線電話，電話號碼為：0966-566-226；希望社會上被家暴且列案管理的弱勢婦女，可以透過這支專線攜家帶眷遠離家暴，也不排除被家暴的男性朋友們，透過警察單位或者社會局等單位的協助。或者直接向台北市旅館公會查詢。