高敏敏代言醫強潔淨液　捷運宛如影集《今際之國》的遊戲現場

有最美營養師美譽的高敏敏身兼營養師、作家、企業家等多重身分，不僅如此，她首創的「營養懶人包」，更是因為將晦澀難解的營養學知識簡化成好記又有趣的隨身圖表，一時間在年輕族群間蔚為風潮，更成為了各大媒體、節目爭相邀請的超人氣營養師。

上月底，高敏敏偕同工作人員一起前往捷運車廂視察最新的代言的醫強潔淨液的廣告刊登，不料進到車廂卻發現沒什麼人，宛如現下最紅的Netflix影集《今際之國》的遊戲現場，調皮的敏敏頓時玩心大起隨手拍了幾張照片上傳Instagram寫下：「實在不懂 這車廂怎麼一個人都沒有⋯⋯」，文章一經發布，底下網友們紛紛在底下留言「有啊！滿滿的代言人！」、「其實是專屬代言人的車廂」、「可能潔淨到人都不見了」、「目前的參賽者為一人」、「報名已截止，遊戲即將開始！」等搞笑留言。

捷運板橋車站。圖/翻拍高敏敏粉專

高敏敏笑答自己起初經營粉專緣起於分享營養學知識、幫助大家樹立正確的觀念，後來隨著知名度成長、粉絲越來越多，也慢慢地開始和粉絲會有一些其他的交流，像是偶而話話家常，或是透過限時動態上的問答向粉絲們提問，往往大家集思廣益下總能得到很不錯的回饋；自己很開心能夠擁有一群像朋友可以聊天、又這麼支持自己的粉絲，現在2023了，衷心祝福大家新年心想事成，新年快樂！