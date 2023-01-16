年後求職找方向 創客基地 揪民眾當Maker

免費進修學習、產業體驗、創業諮詢服務 即日起報名!

適逢年前年後求職暨轉職旺季，為協助想跨入服裝領域的畢業生及求職民眾，正確規劃職涯就業及創業方向，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」提供免費空間及機台設備、專業課程講座、諮詢輔導及推廣媒合等資源，希望提高就業及創業的成功機率，112年度最新課程已陸續公告，歡迎待業者、在職者及創業中的民眾可以多多利用，詳細課程資訊可上「衣啟飛翔創客基地」臉書查詢及報名。

「衣啟飛翔創客基地」是以服裝為主題的創客基地，成立至今已滿6年，吸引超過3000位服裝領域及各界創業人才加入會員，包含服裝科系學生、產業在職人才及創業中的獨立設計師及品牌。為因應創業年輕化趨勢、增加創業成功機率，111年度辦理「原創服裝大賞」系列活動，邀請全國原創服裝創作者及立案5年以下的公司及工作室參加，整合競賽、推廣、發表、專家諮詢等服務項目，大受好評，今年度將延續辦理。

創客基地結合職涯探索、在職進修及創業育成功能，開設產業體驗及進階技術課程，並依據不同對象的需求規劃分級服務；針對年滿14歲以上，對服裝產業有興趣的大眾，基地開設6小時的「機台操作及認證」體驗課程，課程結束前通過認證就可成為基地學員，免費獲得機台設備借用資格；針對具備基礎服裝製作能力的學生、在職者及待業者開設「打版縫紉課程」及「主題工作營」進階技術課程，邀請產業專家傳授業界技術及趨勢，提升技術能力；針對服裝領域創業者，辦理「原創服裝大賞」系列活動，提供微創服裝品牌發表舞台並優化經營模式。另外為擴大服務對象，也開設創業趨勢講座及募資主題工作營，歡迎一般創業者報名參加。

此外，在今年暑假期間，針對應屆畢業的求職者，邀請產業專家辦理「產業先修班」、「手工西服」、「禮服」、「機能服」等產業體驗營，協助新鮮人認識產業面貌、銜接產業技術，與專家面對面交流，在正式就職前先體驗產業，了解自己的職涯適性、順利就業，協助新鮮人減少職場摸索期、增加就業成功機率。

桃竹苗分署長林淑媛表示，創客基地的服務沒有資格及年齡限制，且完全免費，兼具就業、在職進修及創業育成功能，在人生不同階段都可以在這裡找到進修輔導及陪伴服務，提供一個整合性的人才育成平台，歡迎夢想進入服裝產業的人才多多利用創客基地的各項資源。林淑媛更進一步指出，為協助創業者於年後提前規劃創業方向，創客基地「服裝品牌健檢」及「群眾募資工作營」現正開放報名，即日起報名至112年2月22日止，「服裝品牌健檢」即日起開放報名，採隨到隨審方式進行，邀請服裝各領域專家名人擔任導師，與微創品牌進行一對一諮詢；「群眾募資工作營」歡迎對募資有興趣的大眾報名參加，詳細訊息請上「衣啟飛翔創客基地」臉書查詢，並按追蹤，即時獲得最新課程及服務訊息，也可撥打03-5335055電話洽詢。