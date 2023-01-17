Yourator職涯博覽會 近百企業搶萬名數位人才

由Yourator數位人才媒合平台主辦、TYCIA臺灣青年職涯創新協會協辦之2023數位職涯博覽會，1月15日於台北小巨蛋盛大舉行。現場聚集近100家臺灣科技、新創產業巨頭共襄盛舉，報名人次為歷年來最高，突破一萬人次。

Yourator數位職涯博覽會舉辦已邁入第六個年頭，為台灣最大的數位人才線上下招募活動，本屆主題為「重聚，邁向新未來」。Yourator表示，希望在疫情導致社會動盪，全球爆發人才荒的2022後，求職者與企業能在實體場域重新相聚，於新時代打造嶄新前景。

本次活動劃分為三大展區，「徵才攤位區」吸引萬名青年與百家企業深度交流，開出上千筆職缺，最高年薪超過三百萬元。除了新創團隊，也吸引中華電信、HTC、台新銀行等大型集團參展，於年後轉職熱潮搶奪新世代數位轉型人才。

有別於傳統徵才博覽會，Yourator數位職涯博覽會增設「職涯互動區」，與TYCIA臺灣青年職涯創新協會共同策劃。當天於活動現場攜手微軟、女力學院、BetweenGos、Holo+FACE等單位共同提供職涯諮詢、履歷健檢、履歷拍攝等多元服務，協助眾多求職者釐清自身優勢，提高職場競爭力。

無界塾實驗創辦人葉丙成現場分享團隊創辦理念。圖/Yourator提供

「趨勢論壇區」則邀請到人氣培訓講師張忘形、無界塾實驗創辦人葉丙成、IG自媒體品牌行銷顧問亨利溫、知名斜槓命理師簡少年、人氣自媒體帳號三分鐘行銷在學中等多位知名講者，主題多聚焦於「如何在工作中實現自我價值」，得到青年們的熱烈好評。Yourator分析：「1995年後出生後的Z世代族群正在改變整個求職市場，對比X世代，以及Y世代，他們更希望工作能同時實踐自我價值。」

TYCIA 臺灣青年職涯創新協會現場提供職涯諮詢，為青年指點迷津。圖/Yourator提供

TYCIA 臺灣青年職涯創新協會秘書長何則文補充解釋：「在面對缺工潮，許多企業嘗試以傳統的手段吸引或留住人才，卻沒有奏效。這是因為當代年輕人大多是適應個人化數位科技的『P 世代』，他們習慣像自訂歌單一樣自訂人生中的各種事物，確保一切都與自我習慣、價值觀一致，工作當然也不例外。」