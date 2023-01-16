亞大紅花風鈴木盛開　新春賞花好去處

亞大現代美術館、蓮花池旁盛開，花期持續到元宵節

長達10天的農曆春節年假何處去？有「花園大學」稱號的亞洲大學，近日校園內的紅花風鈴木盛開，滿樹紅花，喜氣迎春，亞大現代美術館、荷花池旁為最佳賞花景點。搭配亞大獨具特色的建築物當背景，彷彿置身在歐洲花園裡，成為熱門拍照打卡景點，花期持續到元宵節，是新春踏青好去處。

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，樹高可達30公尺、直徑可達1公尺，具遮蔭、觀賞價值，樹葉落盡後才會開花，花朵顏色為紫色或粉紅色，花期為每年1到2月，盛開時呈現滿樹的繽紛花景，地上也鋪滿了落下的花，宛如粉紅花毯般；風吹時，會捲起一陣陣粉紅花雨，讓人忍不住佇足欣賞，還常被誤認是櫻花。

亞大表示，從創校以來就有「花園大學」稱號，在校內遍植上萬株各種花卉，四季都有不同風情，像是春天的杜鵑、夏季的荷花、6月至9月的紫薇花季、阿勃勒花海……等。校園內種植的紅花風鈴木有近60株，樹齡大多在10年以上，往年受到暖冬效應影響，花期較零星、分散，今年過年前因連日幾波寒流，讓紅花風鈴木的花期集中，將亞大妝點成十分繽紛的景象，有濃厚的年節氣氛。

亞大校園內的紅花風鈴木盛開，成為熱門打卡拍照景點。圖／亞洲大學提供

亞大指出，紅花風鈴木最佳賞花點集中在亞美館、荷花池附近，遊客可以漫步在亞美館外的小徑賞花拍照，以日本建築師安藤忠雄設計的亞大現代美術館主體建物、或亞大知名的巴洛克歐洲圓頂建築，及羅馬競技場的體育館為背景，讓人有到國外旅遊的感覺，成為熱門拍照景點，連日來已經吸引不少民眾參觀。還能夠順遊亞美館，觀賞正在舉辦的台灣本土畫家蕭如松百年冥誕展，讓這個過年「有花有畫」很藝文。

此外，在亞大荷花池旁也有紅花風鈴木步道，在靠涼亭旁還有數株紅花風鈴木滿開，可以樹下休憩，來一場浪漫之旅，目前正是賞花的好時機。