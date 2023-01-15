AERC亞洲機器人大賽 龍華學子囊括28獎

無人機智能編程挑戰賽事稱霸全國

AERC 2022亞洲機器人競技運動大賽各區賽事已圓滿落幕，龍華科技大學師生征戰北、中、南區賽事，在「輪型機器人競速挑戰競賽」、「輪型機器人循跡」、「無人機智能編程」、「機器人向前衝」等項目表現亮眼，總計榮獲28個獎項，尤其在「無人機智能編程挑戰賽」北、中、南區賽場都獨得第一名，傲視群雄。

為促進各級學校重視創客創新精神及技能教學，提升機電整合知識及師生手腦並用實作水準，由亞洲教育創新與機器人競賽協會、台灣創新自造者學會共同主辦的AERC亞洲機器人運動競技大賽，是國內最具規模的機器人年度賽事，今年北中南賽區共吸引了超過1000組團隊參賽。

AERC 2022亞洲機器人大賽中區場，龍華學子榮獲前三名等7獎項。

AERC 2022亞洲機器人大賽中區場，龍華學子榮獲前三名等12獎項

龍華科大電機工程系張明弘及葉明豐老師，指導學子高振晳 、溫智翔 、陳禹劭及何幃丞，參加本屆賽事中部、北部場次，奪下「無人機智能編程挑戰賽」第一名榮耀；張明弘及葉明豐指導學子李竤杰、林哲豪、范愷恩及王宣皓，也奪下「無人機智能編程挑戰賽」南部賽場第一名，龍華學子在北、中、南接連稱霸，成績非常耀眼，此外，由電子系馬原懷老師指導的五專生藍竑縈與李冠儒，也榮獲北部賽場「輪型機器人競速挑戰競賽」第二名及「無人機智能編程挑戰賽」佳作；電子系五專生陳羽暄與及化材系大一生陳祐星，則獲得「無人機智能編程挑戰賽」第三名。電子系印尼交換生Moh Thoriq Ghautsillah (多里克)、Eka Ayu Gustiawati (阿玉瓦娣) ，也以外籍生身分獲得「無人機智能編程挑戰賽」及「輪型機器人競速挑戰競賽」雙佳作，表現均相當出色。

葛校長欣喜恭賀學子優秀表現，強調持續推動學用合一教育、厚植實作能力

指導老師張明弘則表示，不畏疫情影響，今年參賽隊伍相當踴躍，比賽涵蓋競速挑戰、障礙挑戰、無人機智能編程挑戰賽等多種項目，龍華學子充分發揮團隊合作精神，在北區賽場奪下前三名等9獎項、中區賽場榮獲前三名等7獎項、南區賽場榮獲前三名等12獎項，總計榮獲28個獎項，也充分展現學校在智慧機器人設計與研發領域的雄厚實力。龍華科大校長葛自祥特別恭喜同學獲獎並感謝指導老師辛勞，他並表示學校多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，提升學子專業與實務能力，並提供學生良好實習場所與設備，業界師資協同授課，以傳授實務經驗，精進學子專業領域，AERC 2022亞洲機器人競技運動大賽成果豐碩，正是龍華學子「學用合一」的最佳展現。