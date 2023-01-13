新型鈣磷系骨泥 臺北榮總與國立臺灣大學醫學院附設醫院均採用

逢甲大學工程與科學學院纖維與複合材料學系陳文正特聘教授與研究室學生團隊組成學研新創團隊，在國家科學與技術委員會的鼓勵與逢甲大學的支持下，以「具有可調整產物相功能之富含二磷碳酸鹽的新型鈣磷系骨泥」脫穎而出，2016年榮獲「第13屆國家新創-學研新創獎」，並持續精進研究再於2019榮獲「第16屆國家新創獎-新創精進獎」，今年(2023年)再獲評審推薦為「第19屆國家新創獎-新創精進獎」。根據獎別若曾獲國家新創獎並通過兩次國家新創精進獎者，將取得未來申請角逐國家新創獎的最高榮譽「國家新創永續典範獎」資格。

「新型鈣磷系骨泥」，台北榮總與國立台灣大學醫學院附設醫院均採用。圖／逢甲大學提供

陳文正特聘教授團隊利用特殊表面處理製程，開發出全世界獨特的可調整產物相可吸收新型人體填充骨泥，複材特性為具快速硬化、可注射性、具初始高強度、抗血液崩解及填入人體後可依生理機制為人體吸收，未來除可進入臨床作相關骨組織重建外，在醫療器材與法規的搭配下，可結合人工智慧預先診療作病灶處的重建或預防填補。

「具有可調整產物相功能之富含二磷碳酸鹽的新型鈣磷系骨泥」於2021年1月底正式取得台灣查驗登記許可登錄-衛部醫器製第007059號；並於2022年5月至9月間，陸續通過台北榮民總醫院與國立台灣大學醫學院附設醫院試用，取得採購合約。