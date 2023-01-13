絲織公會請益感恩餐會凝聚產政學研能量 溫馨洋溢

台灣區絲織工業同業公會13日舉辦請益暨感恩餐會，紡織業相關產、政、學、研代表聚集，包括數位產業署呂正華署長、紡織所李貴琪所長、產紡協會黃鯤雄理事長、羅忠祐榮譽理事長、創代協會程鯤理事長、化學產業協會陳偉望理事長、亞東科技大學黃茂全校長、福懋興業李敏章總經理、流亞科技公司陳暐仁董事長、紡拓會楊曉琴副秘書長、各紡織教授及絲織公會莊燿銘理事長、林文仲、陳建柱、卓欽銘及戴宏怡名譽理事長等人，凝聚產政學研能量，場面溫馨洋溢。

莊燿銘理事長表示，本次請益暨感恩餐會主要針對絲織公會已辦理活動或服務，是否適當，及對服務的方向及重點，邀請相關單位、廠商代表、專家、顧問提供增修意見，使相關服務更符所需；另絲織公會於111年榮獲內政部等單位評定為服務績效之「優等團體」，除感謝歷任理事長卓越領導奠定的優良根基及會務人員的辛勞付出外，也感謝各理監事、永續發展委員會委員、輔導專家、顧問、廣告贊助廠商、輔導單位代表、會員代表及贊助會員長期的支持與指導，敬致由衷謝意。

莊燿銘表示，絲織公會於112年除持續辦理補助參加國際展覽業務、發行《絲織快訊》周刊、《絲織園地》季刊等資訊服務及辦理絲織業業健行暨聯誼摸彩活動、傑出從業人員及優良外籍勞工表揚外，為協助解決會員同業經營問題，提升從業人員各職別的能力與工作效益，以達永續發展的目的，規劃辦理下列活動，邀請各會員及紡織同業預留時間蒞臨參加。

(一)2月3日舉辦「我國產業數位發展政策與推動作法」演講會。(二) 3月～5月辦理「2023年紡織業國際數位行銷實戰培訓班」。(三) 3月10日舉辦「我國產業淨零永續政策與推動作法」演講會。(四) 3月23日辦理「紡織業智慧製造數位轉型觀摩活動」。(五) 4月23日舉辦「2023年絲織業健行暨聯誼摸彩活動」。(六) 5月11日舉辦「紡織業碳足跡研習會」。(七) 5月19~20日辦理「絲織業經營管理、研發及行銷幹部研習聯誼。

(八) 6月1日～29日舉辦「紡織業主管管理能力提升培訓班」。(九) 6月3日舉辦「創會70周年淨灘公益活動暨理監事與輔導單位代表健行聯誼活動」。(十) 7月13日舉辦「2023年紡織產業智慧化實務交流會」。(十一) 7月21日~9月7日舉辦「2023年絲織公會紡織人才培訓班」。(十二) 8月18日舉辦「紡織新技術、新產品分享會」。(十三) 10月18日舉辦「2023年台灣紡織品新趨勢發表會」。(十四) 11月8日舉辦「2024年國內外經濟情勢展望」演講會。(十五) 12月8日舉辦「創會70周年慶祝大會」。