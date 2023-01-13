醒吾傑出校友創建幸福企業 力誠董座蘇慶福以行善傳家

迪化街慈善企業家力誠實業董事長蘇慶福，為醒吾商專第四屆國貿科校友，也是醒吾科大陳義文校長極力推崇的傑出校友之一。蘇慶福創建人人稱羨的幸福企業，建立社會良善循環，以行善傳家，是身體力行的實踐家，自傳新書《蘇說心語．精算人生》述說獨特「蘇福」人生故事，給予年輕人更多啟發，名列排行榜暢銷書。

彩力染整公司董事長蘇慶福(前排圖中)說：「我經營的不是家族企業，而是企業家族。」圖／醒吾科大提供

慶福基金會每年都廣贈保暖衣與白米扶助弱勢中低收入戶，新書《蘇說心語．精算人生：慶福基金會董事長的「蘇福」哲學》於111年12月1日發表，並同時慶祝70歲大壽，當天有現任及退役將軍50多人，近百顆星星齊聚暖壽，展現蘇慶福積極行善的崇高名望。目前這本書已第13刷賣出逾萬本，所有版權費都將捐贈給慶福基金會，繼續做公益回饋社會。

醒吾傑出校友力誠實業公司董事長蘇慶福(圖右)與醒吾科大公共事務中心主任郭石城在力誠實業公司辦公室前合影留念。圖／醒吾科大提供

對於「紡織業是夕陽產業」這句話，蘇慶福認為沒有夕陽產業只有艱苦的事業，而力誠實業能十年內每年賺一個資本額，只有28位員工卻創造了13億多的營業額，榮獲第25屆國家磐石獎。近兩年雖然各行各業飽受疫情影響，迪化街布商10家收7家，但力誠今年仍發放高額年終獎金，且吃完尾牙就入帳，因為「給員工的寧可早給，不能晚發！」

醒吾傑出校友力誠實業公司董事長蘇慶福(圖右)贈送已13刷的《蘇說心語．精算人生：慶福基金會董事長的「蘇福」哲學》給醒吾科大公共事務中心主任郭石城。圖／醒吾科大提供

身兼彩力染整公司董事長，能如此體恤員工且了解基層員工的需求，是因為在醒吾商專五年求學期間，蘇慶福的寒暑假都在打工，跟員工一起睡通鋪、洗冷水澡、吃波蘿麵包配保久乳，能深刻體會基層員工的辛苦。蘇慶福說：「我經營的不是家族企業，而是企業家族，也就是要把員工當成家人一樣來照顧，就能打造出高營業額的幸福企業。」

蘇慶福感性表示，醒吾商專真的是地靈人傑，學生本性善良，而且非常活潑，記得當時自己座位四周有外省籍的同學，而他是本省人所以國語講的並不好，因此被同學取笑，但最後還是可以跟外省籍同學玩在一起，而學習到「人和」；再來就是每天都要練兩小時的國術，直到現在都還有持續練國術及打麻將，繼續發揚國粹。

蘇慶福記得醒吾求學時發生一件趣事，有位專三同學空手道三段，能一次劈三塊磚相當厲害，有一天來活動中心找學國術的同學踢館，那位專三同學用八分力、十分力來回劈打他的手臂十幾次，想看看是否承受得住？結果隔天在福利社看到那位專三踢館同學手掌貼藥膏包著繃帶，而蘇慶福的手臂酸了兩天就沒事了，令他至今仍津津樂道。

蘇慶福堅定指出，力誠實業不會上市上櫃，因為要將公司稅後盈餘的35％分享給員工，更要將公司獲利30％、個人收入20％以上行善做公益，如果上市上櫃後，相信股東們一定無法接受，更無法隨心所欲行善。而且力誠實業已經是公司獲利能力、員工福利及社會責任皆已超標的「3A企業」，蘇慶福表示他的最終目標是完成第4個A，成為全國最受尊敬的企業。

他分享企業經營理念：「不要奪天下而是要分天下，要懂得分享、共享、均享，要公平、賞罰分明，要學會做人、再學會做事，對內要有凝聚力、對外要有親和力，對人事地物要有包容心，多替別人著想，就能無往不利。」簡單來說，經營企業就是選才、育才、用才、留才，而且最重要的就是要將好的人才留下來，優秀的員工才是力誠最重要的無形資產。

古人聖賢都是勸善傳世，而蘇慶福是行善傳家，坐而言不如起而行，並要求子孫持續行善。他說：「任何投資像是股票或不動產都是為了想賺錢，就會有賺有賠；唯有投資善良不會失敗、不會吃虧，行善永不落人之後，人生中即使什麼都沒有也要擁有慈悲心、菩薩心。」

蘇慶福並以「利己、利他、利眾、渡眾，福自來」鼓勵祝福大家，要量入為出、懂得照顧自己、讓自己獨立；多替他人著想、從對方的角度思考、創造雙贏；取之於社會、用之於社會、 回饋社會利潤均霑；怎麼賺來就怎麼幫助別人；最後的階段就是人走了之後讓大家還會記得你。

醒吾商專於民國54年設立，並於民國101年升格為醒吾科技大學，建校近六十載已培育出蘇慶福等無數傑出校友，為社會貢獻專長並熱心社會公益。醒吾科大將與時俱進，持續培養多元、跨領域且優秀傑出的專業人才，落實永續經營、實踐大學社會責任。