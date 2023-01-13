醒吾傑出校友創建幸福企業 力誠董座蘇慶福以行善傳家
迪化街慈善企業家力誠實業董事長蘇慶福，為醒吾商專第四屆國貿科校友，也是醒吾科大陳義文校長極力推崇的傑出校友之一。蘇慶福創建人人稱羨的幸福企業，建立社會良善循環，以行善傳家，是身體力行的實踐家，自傳新書《蘇說心語．精算人生》述說獨特「蘇福」人生故事，給予年輕人更多啟發，名列排行榜暢銷書。
慶福基金會每年都廣贈保暖衣與白米扶助弱勢中低收入戶，新書《蘇說心語．精算人生：慶福基金會董事長的「蘇福」哲學》於111年12月1日發表，並同時慶祝70歲大壽，當天有現任及退役將軍50多人，近百顆星星齊聚暖壽，展現蘇慶福積極行善的崇高名望。目前這本書已第13刷賣出逾萬本，所有版權費都將捐贈給慶福基金會，繼續做公益回饋社會。
對於「紡織業是夕陽產業」這句話，蘇慶福認為沒有夕陽產業只有艱苦的事業，而力誠實業能十年內每年賺一個資本額，只有28位員工卻創造了13億多的營業額，榮獲第25屆國家磐石獎。近兩年雖然各行各業飽受疫情影響，迪化街布商10家收7家，但力誠今年仍發放高額年終獎金，且吃完尾牙就入帳，因為「給員工的寧可早給，不能晚發！」
身兼彩力染整公司董事長，能如此體恤員工且了解基層員工的需求，是因為在醒吾商專五年求學期間，蘇慶福的寒暑假都在打工，跟員工一起睡通鋪、洗冷水澡、吃波蘿麵包配保久乳，能深刻體會基層員工的辛苦。蘇慶福說：「我經營的不是家族企業，而是企業家族，也就是要把員工當成家人一樣來照顧，就能打造出高營業額的幸福企業。」
蘇慶福感性表示，醒吾商專真的是地靈人傑，學生本性善良，而且非常活潑，記得當時自己座位四周有外省籍的同學，而他是本省人所以國語講的並不好，因此被同學取笑，但最後還是可以跟外省籍同學玩在一起，而學習到「人和」；再來就是每天都要練兩小時的國術，直到現在都還有持續練國術及打麻將，繼續發揚國粹。
蘇慶福記得醒吾求學時發生一件趣事，有位專三同學空手道三段，能一次劈三塊磚相當厲害，有一天來活動中心找學國術的同學踢館，那位專三同學用八分力、十分力來回劈打他的手臂十幾次，想看看是否承受得住？結果隔天在福利社看到那位專三踢館同學手掌貼藥膏包著繃帶，而蘇慶福的手臂酸了兩天就沒事了，令他至今仍津津樂道。
蘇慶福堅定指出，力誠實業不會上市上櫃，因為要將公司稅後盈餘的35％分享給員工，更要將公司獲利30％、個人收入20％以上行善做公益，如果上市上櫃後，相信股東們一定無法接受，更無法隨心所欲行善。而且力誠實業已經是公司獲利能力、員工福利及社會責任皆已超標的「3A企業」，蘇慶福表示他的最終目標是完成第4個A，成為全國最受尊敬的企業。
他分享企業經營理念：「不要奪天下而是要分天下，要懂得分享、共享、均享，要公平、賞罰分明，要學會做人、再學會做事，對內要有凝聚力、對外要有親和力，對人事地物要有包容心，多替別人著想，就能無往不利。」簡單來說，經營企業就是選才、育才、用才、留才，而且最重要的就是要將好的人才留下來，優秀的員工才是力誠最重要的無形資產。
古人聖賢都是勸善傳世，而蘇慶福是行善傳家，坐而言不如起而行，並要求子孫持續行善。他說：「任何投資像是股票或不動產都是為了想賺錢，就會有賺有賠；唯有投資善良不會失敗、不會吃虧，行善永不落人之後，人生中即使什麼都沒有也要擁有慈悲心、菩薩心。」
蘇慶福並以「利己、利他、利眾、渡眾，福自來」鼓勵祝福大家，要量入為出、懂得照顧自己、讓自己獨立；多替他人著想、從對方的角度思考、創造雙贏；取之於社會、用之於社會、 回饋社會利潤均霑；怎麼賺來就怎麼幫助別人；最後的階段就是人走了之後讓大家還會記得你。
醒吾商專於民國54年設立，並於民國101年升格為醒吾科技大學，建校近六十載已培育出蘇慶福等無數傑出校友，為社會貢獻專長並熱心社會公益。醒吾科大將與時俱進，持續培養多元、跨領域且優秀傑出的專業人才，落實永續經營、實踐大學社會責任。