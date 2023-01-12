文藻外語大學運用ViewSonic智慧講台　快速升級近百間互動教室

為培育更多跨領域的專業語文人才，文藻外語大學持續優化教學環境，攜手全球視訊與教育科技解決方案領導品牌ViewSonic導入智慧講台解決方案，運用24吋手寫觸控顯示器ID2456取代傳統講台的非觸控電腦螢幕，搭載提供真實書寫筆觸的觸控電容筆，並結合myViewBoard數位教學平台豐富課程內容。此解決方案與教室既有投影設備相容，協助學校將80%傳統教室無痛升級為智慧教室，不僅提升課堂流暢性，也為師生帶來更緊密的教學互動。

文藻外語大學校長陳美華教授表示：「作為培養臺灣國際化及語言人才的重要學府，文藻致力成為數位教學領航者，持續提供優質的教與學環境，全校普通教室早已建置多媒體講台、投影機等設備。如今借助ViewSonic智慧講台解決方案，可以直接連接既有設備，快速將學校90多間傳統教室升級為智慧互動教室。簡單易操作的智慧講台搭配教學軟體，讓師生都能快速融入互動教學上課環境，加快文藻推動數位教學的步伐。」

ViewSonic電磁、觸控及認證事業總經理李榕峻表示：「ViewSonic持續引領教育產業推動創新，發展更多教育科技產品，希望協助教師精進數位教學能力，也幫助學校升級智慧校園。這次與文藻外語大學合作，我們深入教學現場傾聽學校面臨的挑戰及需求，不僅提供軟硬整合的解決方案，也同步投入資源提供客製化服務，助學校一臂之力，能夠更輕鬆、快速的推動教育數位轉型。」

軟硬整合解決方案提供絕佳相容性 快速升級智慧教室

文藻外語大學為提高教學效益與品質，所有教室已設置投影設備，因應現今教學趨勢，學校欲邁向互動教學模式。ViewSonic 智慧講台解決方案滿足學校沿用既有資源、符合SDGs永續發展目標的需求，透過24吋手寫觸控顯示器ID2456的4K HDMI輸出埠一線連接教室原有投影機，在大螢幕呈現4Ｋ高畫質影像，老師也能直覺操控投射式電容(PCAP)觸控螢幕，用手指輕鬆開啟檔案、拖拉畫面，讓原本只有單向投影的教室，瞬間變成可雙向教學的互動講堂。

搭配myViewBoard數位教學平台，老師還能應用多元的教學素材與模板，並結合數位白板和即時分組討論等功能，增加課程豐富性。法國語文系盧安琪教授表示：「過去需要先使用外掛程式把資料下載到電腦，才能投影，現在可以直接把簡報、圖片和影片等所有教材直接匯入到myViewBoard，準備課程更有效率。另外，myViewBoard提供很多教學工具，可以任意選擇各種顏色來做標記，特別在法文翻譯課程中，學生更容易跟上課程節奏。」

ViewSonic智慧講台解決方案搭配myViewBorad，讓老師輕鬆標記重點，並能匯入所有教材，增加課程豐富性。圖／業者提供

運用觸控筆自然書寫 提升教學成效

在配置投影機的傳統教室中，老師上課難進行互動、學生較容易分心。導入智慧講台後，老師使用觸控電容筆，可維持往常的書寫習慣，而支援4096高階筆壓感測的觸控筆，也可精準呈現筆跡與字體大小，即時清楚的標示，提高學生專注度，學生課後複習也更容易掌握重點，大幅提升學習成效。

英語教學中心講師潘偉琪老師表示：「我的課堂需要教導學生如何閱讀及精進聽力、並將這些技巧轉化為筆記，因此過去常常需要用到黑板粉筆。學校此次引進的智慧講台，透過觸控筆和教學軟體的無限畫布功能，我可以盡情書寫清楚說明、縮放畫布大小輔助教學，讓學生一目瞭然掌握重點。這也比以前試圖使用外接手寫板來得更加靈敏，更省下安裝外接設備的時間。」

客製化打造人體工學支架 讓老師更舒適教學

傳統教室講台多將電腦螢幕內嵌在講桌裡，老師們需配合設備、彎腰操作，長時間下來備感不適。現今ViewSonic智慧講台解決方案不僅將24吋觸控顯示器立於講桌上，更為文藻外語大學客製化設計角架，可自由調整瀏覽角度15至70度，所有老師可依照自己的身高、使用狀態，在課程開始前快速調整，以符合人體工學的姿勢來操作，解決上課久站的疲憊感，使用上也更加靈活。