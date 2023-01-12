醒吾表演藝術系第3屆畢展 《鹿仔草的彼隻船》師生驚喜認出親情

醒吾科大表演藝術系四年二班畢業製作《鹿仔草的彼隻船》，引用《聖經》路加福音「浪子回頭」典故，透過精彩歌舞劇詮釋嘉義鹿草子弟浪子回頭感人故事。更令人驚喜的是，指導老師黃智涵編劇過程中，赫然發現飾演阿嬤的學生盧韻竹，竟然是他的姪女，印證人生如戲、戲如人生。

《鹿仔草的彼隻船》運用歌舞劇方式演出，劇中飾演阿好嬸的盧韻竹(中)，驚喜認出指導老師黃智涵竟是親舅舅！ 圖／醒吾科大提供

《鹿仔草的彼隻船》劇中阿嬤「阿好嬸」獨自扶養二個孫子「志武」(巫聖偉飾)與「志文」(陳屹飾)長大，弟弟志文從小就有發財夢，想要賺大錢，而哥哥志武反而是一位務實做事的人。某天，志文拿著阿嬤的「手尾錢」去台北發展，從此音訊全無，最後拖著落魄的形象回到鹿仔草家鄉。

《鹿仔草的彼隻船》劇中一幕，阿好嬸的麵攤是全村公認最好吃的麵攤。圖／醒吾科大提供

黃智涵表示，《鹿仔草的彼隻船》改編《聖經》（路15：11～32）浪子回頭故事，劇中創作的阿嬤原型，不只是他的阿嬤、也是所有演員真實生活中的阿嬤。劇中時空背景是1980年代末嘉義的一個小村莊─「鹿草」，鹿草古名「鹿仔草」，據傳鄭成功光復臺灣來到這個地方，看到成群的野鹿在田間吃草，所以叫這個地方為「鹿仔草」。

《鹿仔草的彼隻船》演員們融入劇情，演出親情及溫馨的歌舞喜劇。圖／醒吾科大提供

劇情中飾演阿嬤「阿好嬸」的盧韻竹，在排演的過程中訴說自己家鄉阿嬤，黃智涵愈聽愈驚訝，因他家鄉在鹿草鄉頂潭村，盧韻竹的阿嬤也住在頂潭村，而她的阿嬤竟然就是他媽媽的堂姐。也就是說，他教了第四年的學生，真實生活要稱呼他為舅舅，真是人生如戲、歲月如夢，沒想到編一齣親情戲竟認出親情！

《鹿仔草的彼隻船》劇中小惠(解芯慈飾) 與志文 (陳屹飾)飾演一對兩小無猜情侶，志文要去台北發展了。圖／醒吾科大提供

《鹿仔草的彼隻船》劇中與小孫子談戀愛的女主角小惠由解芯慈飾演，為了詮釋純情小姑娘她苦練歌舞，壓力大到睡夢中都不自禁的手舞足蹈；導演表藝系羅彩心則表示，這部戲是貼近生活的親情喜劇，所以有很多的情感戲是演員本身遇到的事情，導演這個角色就是要逼出演員的情感。

《鹿仔草的彼隻船》劇中女主角小惠由解芯慈飾演，面對分離心中百感交集。圖／醒吾科大提供

醒吾科大表演藝術系歷經一年不斷排演，第3屆畢展《鹿仔草的彼隻船》於春節後2023年2月10日（五）至12日(日)，在國立臺灣戲曲學院木柵校區精采登場，歡迎各界蒞臨觀賞給予同學們支持與鼓勵。 《鹿仔草的彼隻船》相關資訊及購票網址如下： https://reurl.cc/nZRAkl

醒吾科大表演藝術系第3屆畢展《鹿仔草的彼隻船》全體演員，歡迎各界蒞臨觀賞給予支持與鼓勵。圖／醒吾科大提供