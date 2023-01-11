杏一董事長陳麗如 任26屆新創總會總會長

全國創新創業總會第25／26屆總會長交接暨幹部授證典禮，1月11日(三)下午於台北圓山飯店舉行，由賴清德副總統擔任監交人，經濟部王美花部長、僑務委員會徐佳青副委員長、數位發展部數位產業署呂正華署長、經濟部中小企業處何晉滄處長、台北市蔣萬安市長等政府首長均應邀出席，以行動表達對新創總會的期許與支持。

賴清德副總統致詞時，嘉許新創總會是優質的民間團體，稱職地扮演協助政府推動國家創業與經濟發展政策的角色，近年承辦經濟部中小企業處、國家發展委員會等創業輔導、創業投資、融資紓困、數型轉型與地方創生等工作，成果卓越；剛卸任的陳清港以及將接任的陳麗如二位總會長，皆是臺灣上市櫃優質品牌與幸福企業，充分顯示新創總會人才濟濟，每一位領導人都是產業菁英的一時之選。

接任新創總會第26屆總會長的陳麗如女士，秉持人本關懷之服務精神創立杏一醫療用品(股)公司，並以顧客需求為導向的企業文化，帶領杏一成為全國醫療用品連鎖店之領導品牌。其個人曾獲選《哈佛商業評論》台灣最佳上市櫃企業女性CEO，企業曾榮獲第26屆國家品質獎服務典範、天下CSR企業公民獎、桃園金牌企業卓越獎。

甫接任總會長的陳麗如表示，感謝歷任總會長過去50年來為新創總會打造的精實會務基礎，她將以謙卑、柔軟的身段，邀集歷屆創業楷模挺身而出，正式成立數位轉型工作團隊以及永續發展委員會，積極響應「數位轉型」、「淨零碳排」、「創新加值」與「在地共榮」四項重點政策，並結合更多有創造力、協同力與執行力新創夥伴，發揮新創一家人的社團精神，建立新創事業與會員企業的輔導、協助與回饋機制，全力朝「穩健、創新、迎變」的發展方向，打造另一個更加美好、璀璨的50年。

新創總會創立逾半世紀，與時俱進地專注創新創業領域相關知能之培育與輔導，鏈結海內外創業楷模的資源與網絡，透過策略投資或輔導數位轉型，成功帶動企業合作、加倍創新能量。目前全國共有25個縣市分會，海內外已有超過700位創業楷模，不僅會員凝聚力強大，整個組織體系活力十足，是臺灣首屈一指的全國性創業社團。