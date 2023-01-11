成大新書發表會 樹立時代價值 與未來共榮共好的28個動人故事

國立成功大學91周年，在望向百年的進程中，始終以人才驅動前行，為台灣培育各界重要人才，更在關鍵時刻支撐台灣社會挺過重重考驗，是台灣發展的重要支柱。天下文化出版《成為引領前進的力量》、《成為啟動未來的力量》兩本專書，紀錄28位來自不同領域，但都用自身專業引領社會前進、改變世界的優秀人物生命故事。

天下文化本月攜手成功大學舉辦新書發表會，許多傑出校友均到場共襄盛舉，現場由知名作家王文華擔任主持人，並透過二支影片，引領校友共同回顧成大與台灣共同成長的歷程。成大校長蘇慧貞即將任期屆滿，她感性分享，自己何其榮幸在卸任前夕驕傲的代表學校，90多年來成大沒有忘記過從哪裡開始，也沒有忘懷或輕忽過成大的責任是承載了多少人對教育的希望與信賴。這兩本書嘗試記錄各個元素和格局的學長姐在晦暗不明時依然是點燈的人，並期待校友集結成冊的故事能影響更多學子，建構人類社會下一個共榮共好更和平美好的未來。

成大校長蘇慧貞分享充滿教育人對人才培育的堅持。圖／天下文化提供

傑出校友的分享，讓人感受到成大人的團結與使命感，其中科技部前部長陳良基憶起當初解決台積電三奈米廠的問題，他認為成大人的特質是不斷學習與重承諾，這樣的特質讓他在任何工作上都能駕輕就熟，團隊遇到困難交給成大人就能放心。

佳世達董事長陳其宏首先感謝蘇校長為一群對社會有貢獻、影響力的成大人出版兩本新書，身兼成大校友總會會長的他也透露今年公司創造2400億營收，校友會將透過「大艦隊」的概念營運校友平台，希望學長姐不但是點燈人，也能有更多摘星人。

廣達電腦技術長張嘉淵分享航太系名言：要到達星辰，要經過很多艱難困難，學長就是恆星，是典範。成大人還有一個特質是團隊合作，沒有團隊很多事情都不會成功，而自己只是剛好很幸運的成為領導人。

活動最後，蘇慧貞校長贈與每位受訪校友專屬紀念書，更安排成大師長獻花給校友，傳承成大精神與祝福，活動在溫馨的氛圍互動下畫下句點。

成大傑出校友與蘇慧貞校長共同合影留念。左起蘇大成、陳其宏、邱文彥、潘冀、盧克修、蘇慧貞、李文造、陳良基、張永昌、張嘉淵。圖／天下文化提供

《成為引領前進的力量》13位優秀成大人的生命歷程─樹立時代需要的價值

https://youtu.be/vwZD2LT0mP0

《成為啟動未來的力量》15位優秀成大人的生命故事─專注本業 與未來共榮共好

https://youtu.be/DbFRWsfSFrE