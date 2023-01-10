資展國際 翻轉數位時代人才的領頭羊

台中公益路竟了藏身了一家四十年的歷史老店，其實是已伴隨許多台中人職訓到就業的知名培訓中心，2022年改掛資展國際股份有限公司招牌的前台中資策會，從逢甲大學到公益路，陳年美酒換新裝竟也有「這段」鮮為人知的小歷史….

台中資展國際(中區訓練中心)，前身其實是資策會數位教育研究所，早在民國68年7月成立財團法人資訊工業策進會。成立之初即明定推廣資訊教育以促進產業升級為主要宗旨之一，民國69年，資策會成立的第二年，教育訓練中心隨即成立，成為資策會最早的幾個單位之一，並於74年升格為教育訓練處，94年改制為數位教育研究所，經歷了四十幾年的深耕，培育超過50萬人次的資訊專業人員，在110年獲經濟部同意衍生為民營企業：「資展國際」。

資展國際(中區訓練中心)區域總監 王偉璁表示， 資展國際中區訓練中心，早期與逢甲大學合作，以前資策會學生，台中的上課地點都是在逢甲大學的合作教室，直到2013年據點遷至號稱美食一級戰區的公益路上，但是遷出後的2015年都仍然在經濟部工業局指導下，與台中市政府、逢甲大學資電學院共同合作了台中智慧城市物聯網商機推展並舉辦了記者會。更不遺餘力支持了勞動部、經濟部、台中市政府等多項政策計畫執行與推動。

資展國際成立至今開辦了不少符合業界人才需求的各式專業養成班及在職進修課程，可依據個人喜好興趣來投入學習，王偉璁 總監分享，今年政府計畫全額補助，下半年有機會投身5+2相關產業就職的台中課程:

2/10 智慧應用微軟C#工程師就業養成班

3/06 跨域Java軟體工程師就業養成班

3/15 前端工程師就業養成班

3/17 創新應用全端網站開發工程師養成班

中區訓練中心培養大台中的青年求職饕客成為數位時代的領頭羊。圖／資展國際提供

透過密集與扎實的訓練提升技能，結訓提供就業輔導，讓大家充實自我獲得一技之長，還能翻轉人生！ 資展國際中區訓練中心提供的產品卻是補充職能與技術養份的職前訓練知識饗宴，培養大台中的青年求職饕客成為數位時代的領頭羊。

老店位置(中區訓練中心):臺中市公益路2段51號18樓。

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