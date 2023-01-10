大葉大學打造「高齡長照與智慧輔具研發基地」

超高齡化社會即將來臨，長照醫療、輔具等需求與日俱增，大葉大學結合醫工系、護理系、視光系、機械系師資，打造「高齡長照與智慧輔具研發基地」，攜手在地醫院與產業，開發長照醫材及智慧輔具，提升照護服務品質。

大葉大學醫工系教授賴峯民(前排中)帶領學生3D列印開發醫療器材。圖／大葉大學提供

大葉大學研發長、醫學工程系教授賴峯民指出，台灣即將進入超高齡化社會，有感於產業對長照醫療、輔具等需求與日俱增，大葉大學的「高齡長照與智慧輔具研發基地」，一方面針對中部地區產業特色，以德國師徒制精神引領學生參加產學合作，整合設計、分析、製作與檢測技術，發展安全且具功效的長照醫材與智慧輔具，另一方面，與彰基、秀傳、台中榮總等醫院合作，提供學生實習場域，培養學生學用合一。例如台中榮總十幾年前開始與大葉產學合作，開發生醫資訊、醫療工程、臨床基礎醫學相關產品，雙方合作研發的智慧病床技術，已技術移轉穎西工業，可望商品化。

大葉大學醫工系開發3D列印多孔性人工牙根。圖／大葉大學提供

攜手醫院 國際競賽奪金

大葉大學醫工系透過客製化3D列印，提供更符合人體工學的醫療器材，挑戰2022 IIIC國際創新發明競賽，勇奪兩面金牌。賴峯民教授與長欣生技董事長、牙醫師楊曜聰合作，帶領學生紀昕佑、施博鈞、巫佩軒、李瑞恆、林昱沛發明「3D列印多孔性人工牙根設計製造與檢測」，透過3D列印客製化與多孔性設計，讓牙根與牙齦的融合度更高，同時運用鍍膜技術提升抗菌效果，提供更好的植牙選擇。

賴峯民教授指導學生紀昕佑、施博鈞、巫佩軒、王又怡、楊馥瑄研發的「開發雙向可變形脊椎融合器及測試與分析」，則是與秀傳醫院胡名賢醫師合作的發明。病患脊椎問題較嚴重時，必須植入脊椎融合器來取代椎間盤，傳統手術有時需要開刀多次，他們研發的脊椎融合器，機構設計有擴展性，材料也具備生物相容性，更符合人體工學，使用微創手術就能更換。

大葉大學視光系黃敬堯老師開發新型鏡片，獲創博會金獎。圖／大葉大學提供

取得專利 發明讓生活更便利

大葉大學視光學系黃敬堯副教授觀察到漸進多焦點鏡片有周邊散光的問題，運用自由曲面加工方法製成的新型鏡片，發明作品「無累進狹帶之漸進多焦點鏡片」不僅取得專利，也在2022台灣創新技術博覽會發明競賽榮獲金牌肯定。

黃敬堯副教授說，40歲以上的人就可能出現老花問題，配合不同距離的觀看需求，要更換眼鏡，非常不方便，因此有漸進多焦點鏡片，讓配戴者不用反覆換眼鏡。但市面上的漸進多焦點鏡片，中央兩側會產生嚴重的周邊散光，視野範圍也會受限，因此採用自由曲面加工方法，讓鏡片更符合視覺需求。這項發明不只適用老花族群，也能用於兒童近視控制，以及電腦工作者的視覺舒壓，未來商品化價值高。