商業司「流通服務智慧化推動計畫」補助說明12日下午登場
經濟部商業司舉辦112年度流通服務智慧化推動計畫補助申請須知說明會，訂於1/12下午1點30分至4點10分假公務人力發展學院101階梯教室(臺北市大安區新生南路3段30號)舉行，刻正接受報名中。
商業司表示，為協助業者瞭解經濟部商業司「112年度流通服務智慧化推動計畫」補助作業方式，辦理「112年度流通服務智慧化推動計畫補助申請須知說明會」，藉以周知社會大眾並鼓勵業者參與提案，會中將說明此計畫與補助推動重點、內容及提案申請注意事宜，以及邀請過往受補助廠商，分享其智慧化應用之作法、導入經驗與成效，說明會重點包括:流通服務智慧化推動計畫簡介、補助申請須知與申請注意事項說明(工業技術研究院)，及流通服務智慧化個案成果分享(中天眼鏡股份有限公司)，活動全程免費，商業司歡迎各界踴躍報名參加。參閱網址:https://www.sblpo.org.tw/CMS/NewsCenter/Article/132
報名聯絡窗口：陳小姐電話：02-23577969#374，E-mail：itri535539@itri.org.tw。巫小姐電話：(03)591-3575，E-mail：tiana.wu@itri.org.tw