亞東科大偕同新北高工 參訪聚紡增進實務知能

亞東科技大學為促進教師對產業發展的認識，增進實務知能，並促進科大與高中職教師交流，以及增進良好的產學合作關係，於12月26日由黃茂全校長率行政主管，並邀請新北高工林清南校長及主管參訪位於觀音工業區的聚紡股份有限公司，進行「務實致用」的學習之旅。

亞東科大校長黃茂全(左)與新北高工校長林清南(右)參觀聚紡公司實驗室。圖／亞東科大提供

亞東科技大學自創校以來即以培育「務實致用」的專業人才為導向，辦學績效卓著。黃茂全校長表示：特別安排參訪聚紡公司，一方面是陳國欽董事長為亞東傑出校友，另方面是聚紡專精於防水透濕織物的精密塗層與貼合面料技術，生產各式機能性薄膜布料產品，擁有多項專利和認證，是業界的翹楚，更在Covid-19疫情嚴重之際，擔任紡織國家隊，提供優規的P1等級隔離衣及P3等級的隔離衣給政府單位及醫療院所，貢獻良多。

亞東科大校長黃茂全(左)與新北高工校長林清南(右)試穿聚紡公司專利雨衣。圖／亞東科大提供

尤其亞東科大長久以來與聚紡有密切的產學合作關係，兩校師長同行參訪，不僅更認識產業的發展趨勢，對技職教育的未來更具有啟發與創新的意義。

亞東科大與新北高工師長試穿聚紡的機能衣。圖／亞東科大提供

新北高工林清南校長亦表示，亞東科大與新北高工是策略聯盟合作夥伴，兩校師長一同進行企業參訪，不但可以共同學習、彼此交流，更有助於教師們在對應108課綱的課程設計與輔導學生生涯發展上，有更多的專業成長與看見。