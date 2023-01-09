中央大學跨域自主學習成果豐碩



大學「自主學習」正夯，中央大學帶頭推動「微課程」制度，讓學生可以自主規劃課程內容，並結合校內「學生社群」，讓學生可以更多元、更有彈性且能客製化自己的學習內容，近期百花齊放，跨校團隊一舉榮獲「2022RunSpace太空創新無限挑戰競賽」全國冠軍，一舉抱走20萬元大獎。

Let‘s Show 客製化自主學習夯

中央大學校長周景揚於今(9)日假該校新落成的「享想空間」舉辦的記者會中表示，微課程制度是鼓勵同學有機會將「課外學習」變成「課堂學分」，有別於在系上所學的專業知識，希望學生們可以利用課餘時間，和不同領域的同學合作，共同發想內容，協力完成作品，是促成跨域合作的最佳橋樑課程，中央大學自六年前開始著手規劃虛擬「跨領域創新創業學院」，希望培育中大的莘莘學子具備跨領域創新思維以及學以致用的實踐能力，先後在該校綜教館、教研大樓以及各院系所建置ideaNCU創意空間，全校合計共有55個創意空間，提供全校老師和學生跨域交流與實作學習的場域，六年已來累計56個社群、校外提案參賽32項、累計獎金257萬元、創業團隊3個。

中央大學自主跨域學習成果百花齊放，藉由年終記者會分享學生們的創意成果。圖/傅秉祥

由女生宿舍改建完成的享想空間美輪美奐，可供學生跨域自主學習。圖/傅秉祥

中大近年來積極培育的學生團隊，踴躍參加校內外競賽和創新提案，今年校內社群「Cloud Infra Lab」成員，提供雲端服務及硬體資源，協助跨校跨系組成團隊參加經濟部工業局舉辦的「2022RunSpace太空創新無限挑戰競賽」，榮獲全國冠軍殊榮，通識中心創意學程「晴天娃娃」及「碳足跡小助手」學生團隊，以科技結合永續概念，於全國千里馬競賽中獲得優選榮譽；微學程學生團隊「智慧校園交通—欸！慢一點」，將課堂內學習到的知識實際應用在校園交通，改善校內的行車安全問題，獲得本屆2022年跨域自主學習聯展簡報競賽第一名。

中央大學師長鼓勵學生自主跨域學習不遺餘力，照片左一起:王文俊教務長、顏上堯副校長、綦振瀛副校長、周景揚校長、吳瑞賢副校長及周立德主秘等於記者會合影。圖/傅秉祥

中央大學校長周景揚表示，2022年教務處特別擴大辦理「跨域自主學習聯展-Let‘s Show」，聯合展出校內跨域學生團隊成果，有創意學程、微學程、微課程、學生社群等，呈現出百花齊放的光景，中大永遠鼓勵學生大膽築夢，透過大學四年自主跨域學習，盡情探索、勇於嘗試，共創美好大未來！