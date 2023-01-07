馬台兩大學院攜手舉辦馬台總裁聯誼晚宴

馬來西亞兩大培育機構4U人際教育學院與OE傑青商學院，日前率領逾160位馬來西亞各大領域企業總裁，在台灣進行了為期三天兩夜的企業參訪。參訪企業對象包含台灣房屋、龍巖集團、曼都國際、中華電信、TAITRA中華民國對外貿易發展協會、神通資訊、Daikin AP營運中心及光陣三維等多家企業，參訪完畢於台北晶宴會館日光香頌與中華工商經貿科技發展聯合主辦一場匯集近300人的馬台總裁聯誼晚宴，此晚宴三方也達成了合作協議，並在現場進行了締盟儀式，簽署了協作備忘錄。

OE學院創辦人拿督威拉邱芓訸。圖/OE學院

4U學院創辦人江緯辰表示，4U學院近30年深耕於台灣及馬來西亞，專精於人才戰略、企業管理、品牌定位、文化傳承四大面向，輔導協助領導及企業建構人性化管理系統，充分發揮人格力量進而成功落實「富裕企業、人心為本」的正向發展。OE學院創辦人拿督威拉博士邱芓訸也指出，OE學院是專業培養新時代創業家，透過給予中小企業新商業模式知識，教導企業家如何融人融智快速成功轉型的專業機構。

兩大學院攜手引領成長中的業者，標桿考察具備行業領先規模經濟體系，並同時擁有國際影響力，卓越品牌感召力及創新研發能力的台灣一線企業，透過深度座談及交流，瞭解標桿企業的成功秘訣及實戰經驗，一場3年疫情開國後的大規模、大視野、高價值的盛大企業家交流活動，預估未來將有勢不可擋的經濟變革成長！