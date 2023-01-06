生產力中心今年財報亮麗 睽違2年尾牙犒賞員工

去年每位員工產值提升3%，百位顧問參與溫室氣體盤查

國內管顧業龍頭中國生產力中心(CPC)今（6）日舉辦「2023尾牙忘年會」，這是睽違因疫情停辦2年後恢復舉辦。中國生產力中心董事長許勝雄出席忘年會時表示，過去3年來疫情影響到CPC每一年最愉快的忘年會，每年到這一天，同仁們抛開過去一年的辛勞，感受尾牙的豐收與歡樂。許勝雄說，去年是CPC在這三年來營運結果最好的一年，2022年有非常亮麗效益。CPC總經理張寶誠對去年同仁表現深表欣慰，他指出，CPC去年營收達標近14億元，比前年成長3.3%，稅後有3%的盈餘，5百位員工，每位員工產值提升3%以上。

許勝雄在宴會上細數全世界自2018年後，全世界面臨很大挑戰，從中美貿易戰、中美高科技戰到俄烏戰爭，這是兩個大國的爭霸戰，未來我們還會面對更多變化。不過，2020年、2021年全世界經濟在各國紛紛執行QE後，經濟成長亮麗，然而，這也造成現今所面對的通貨膨脹問題，以貿易立國的台灣，去年我國經濟成長還有3.2％，今年可能無法維持。

依慣例，中國生產力中心的尾牙都由同仁粉墨登場。圖／蔡淑芬攝

許勝雄接著說，我們國民所得已超過日本，不過，面對未來狀況，外部環境會影響到每一個組織，任何組織若沒有善用資源，則無法發揮綜效。許勝雄也讚許CPC同仁用心，過去推動大服務團，聚焦創新趨勢，這將是下一代產業增長重要動能。

其次，為協助企業致力於永續發展與經營轉型，CPC憑藉60多年顧問服務所累積之優勢，已將ESG服務能量設為重點發展政策，配合2050淨零碳排政策，投入近百位顧問參與溫室氣體盤查作業與訓練。 依據ISO 17029、ISO14065及全國認證基金會(TAF)之「確證與查證機構認證規範」，CPC已於111年12月23日取得「溫室氣體查證機構」資格，今(112)年度起將全力展開這項新業務，提供溫室氣體盤查報告之查證服務(Greenhouse Gas Verification)。查驗證服務範圍包含ISO 14064-1(CNS 14064-1)、ISO 14064-3(CNS 14064-3)組織層級溫室體查證(自願性方案)，國內外所有組織與機構，如政府機關、法人機構、公民營事業等均為可服務的對象，有相關需求的單位可與CPC洽詢，聯絡電話：02-26982989#02907詹小姐、#03253楊小姐。