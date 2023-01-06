勞動部桃竹苗分署攜手產、學界 推「大專青年預聘計畫」

大四生可提早進重點產業 留任還有1萬獎勵金可領

為因應國內重點產業人才缺口，並解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難的問題，勞動部推動「大專青年預聘計畫」，凡符合重點產業且員工規模達50人以上的企業，與大專校院合作，並向勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提出計畫申請，提供畢業前1年的大專青年中階技術以上職缺，同時指派職場導師進行實務訓練，本分署將補助企業每人最高7.2萬元的訓練費用，協助青年提升實務職能、累積個人工作履歷；此外，只要畢業後以全職留任原企業，青年還可領取留任獎勵金1萬元！透過產學官三方合作，讓大專青年無縫接軌職場，畢業即就業！

經統計，台灣每年約有22萬名大學應屆畢業青年分散在27個學門，有超過半數青年是在畢業後才開始找工作，而且在初次尋職時容易遭遇困難，主要原因有「經歷不足(占25.38%)」和「技能不足(占15.82%)」等問題。此外，在行業選擇方面，青年較其他國人更傾向投入零售、餐飲等服務業(占68.84%)。

另一方面，近年來受疫情、少子化、產業數位轉型及國際經貿環境迅速變遷等因素影響，國內各行各業對於中階技術人才的需求大幅提升，尤其在5+2、5G、AI等重點產業方面，且由於產業所需關鍵職能多屬跨領域、培養難度較高，在供不應求的情況下，已產生人才缺口。以智慧機械及通訊產業為例，依國家發展委員會推估報告顯示，每年新增需求合計高達2萬人，令許多企業都深刻感受到人才荒的危機！

為縮短青年就業尋職期及重點產業人才需求問題，勞動部攜手企業與學校推出「大專青年預聘計畫」，企業可透過本計畫預聘大四生，進行時數達360小時以上的工作崗位訓練(On-the-Job-Training)，提供符合業界所需的實務導向課程與校外實務訓練，訓練期間企業須指派資深員工擔任職場導師，以協助大專青年做中學，並安排部門或職務間輪調，學習產業關鍵技術，訓練期間最長為12個月。

勞動部常務次長陳明仁於記者會上宣示，112年為「預聘元年」，鼓勵企業響應預聘制度，號召大專校院、企業及工商團體共同投資大專青年，此外，勞動部也邀請教育部及經濟部跨部會合作，由產官學界共同合作。除大專校院辦理就業學程計畫外，勞動部亦將經審查通過之教育部相關實習計畫的合作企業納入適用，並由經濟部向重點產業之企業加強宣導，建構教育培訓與職場接軌機制，有效提升大專青年就業力，企業補足人才缺口的同時還兼顧社會責任，讓整體產業發展及人力資源邁入永續經營的正向循環，進而強化台灣在國際間的競爭力！

國立陽明交通大學陳永富副校長表示，對學界而言，可讓學生藉由崗位實習，探索自己的興趣與職涯方向，縮短職業摸索期；對於想要加入5+2重點產業的學生，也能提前藉由產業實習機會，達到學用合一畢業即就業的目標。

矽格股份有限公司林汶資深處長表示，矽格長年推動實習計畫至今已累計有18所大專院校43間系所參加，培育的實習生已超過500位的學生，學生在實習期屆滿後留任比率也逾7成，後續也能在不同的領域中找到可以發展的空間。

桃竹苗分署表示，有意願參與「大專青年預聘計畫」的大專校院及企業，自即(6)日起至112年3月17日前，由大專校院統一向本分署進行投件申請或洽談合作辦訓事宜；有志投入重點產業行列的大專青年，可依各大專校院的選課時間進行報名，並由大專校院及企業協助甄選參訓。有關「大專青年預聘計畫」的更多資訊，歡迎至青年職訓資源網（https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/）查詢，亦可撥打免付費客服專線0800-777-888或電洽03-4855368分機1307、1308、1309訓練推廣科。