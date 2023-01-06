1111人力銀行公布 2023企業最愛大學調查

教育部日前公布111學年各大專校院新生註冊率，竟有19所學校註冊率未達6成，因為近年少子化影響，不少學校面臨招生困難，也因為少子化衝擊，許多大專院校力求轉型，積極發展特色教學接軌職場，而一年一度大學學測將1月13日登場，究竟有哪些學校畢業生最受企業青睞？

臺大、成大、臺科大 人才質量均優

1111人力銀行與TUN大學網合作「2023企業最愛大學問卷調查」，項目包括「整體表現排行榜」、「公私立大學排行榜」、「公私立技專排行榜」、「區域排行榜」及「18學群排行榜」，針對有選才、用才權力的企業負責人、主管及人資進行抽樣調查。在「整體排行榜」中佔據前10名的學校分別是臺灣大學、成功大學、臺灣科技大學、陽明交通大學、清華大學、臺北科技大學、政治大學、輔仁大學、中央大學、淡江大學。

臺灣大學一直為理工領域的領頭羊，於2021年成立「重點科技研究學院」，「臺大重點科技研究學院」設立「積體電路設計與自動化」、「元件材料與異質整合」、「奈米工程與科學」3個半導體相關領域碩士及博士學位學程，並於2022年全面啟動。近年臺大積極深耕高教創新領域，致力打造未來大學，首創校級、院級學士學位，讓學生自由規畫的四年學習計畫，取得獨一無二的畢業證書，與時俱進的教學模式，也讓臺灣大學持續蟬聯整體排行榜冠軍寶座。

素有南霸天之譽的成功大學今年整體排名提升3名穩坐亞軍。因應世界產業快速變動，除原有的文學院、理學院、管理學院、工學院、社會科學院、規劃與設計學院、生物科學與科技學院等9大學院及附設醫學院，為符合世界趨勢及潮流，成立2個新興學院，分別為「智慧半導體及永續製造學院」及「敏求智慧運算學院」，另有虛擬第十學院CollegeX，提供社群行銷、區塊鏈等多元主題，透過跨領域學習培養未來領袖人才，深得業界賞識。

在榜單中排名第3的臺灣科技大學相較去年前進1個名次，近年臺科大不僅新增半導體產業學分班，鑒於全球化創新人才短缺，已於2021年底成立在臺國際校友會，增進外籍畢業生交流，並首創「外籍人才創新創業培訓計畫」，打造國際化創新創業外籍人才養成生態圈。

臺灣科大副校長周子銓表示,過去強調國際移動力,現在已經與時俱進改為”產業橋接力”,把國外和台灣資源連結,很多台廠台商需要越南、菲律賓等外籍留學生,目前學校作法是把國外學生留在台灣工作,透過在台校友會協助積極找廠商媒合,變成良性循環互動。

值得一提的是，中央大學在整體表現衝至第9名，也是教育部公布，今年大專校院註冊率百分百的九所學校之一，其辦學績效顯著、人才素質齊佳，企業評價正向。教育部自2021年起推動「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，為大量缺才的科技產業儲備戰力，首波成立研究學院的大學，幾乎都由頂尖大學包辦。

理工菁英倍受關愛 私校輔仁奪冠

「公立大學排行」依舊由臺灣大學掄元，而去年被擠到第四名的成功大學上升兩個名次重回亞軍，陽明交通大學與清華大學則微幅下滑一個名次分居3、4名，前幾名的學校幾乎都是擁有大量理工人才的頂尖大學，與當前產業重心不謀而合。

陽明交通大學副校長陳永富表示，陽明交通大學自合併以來希望由融合到超越，不但在新竹校區發展工程醫學中心，同時在台北陽明校區加強STEM教育。由於陽明交通大學一直是半導體人才的培育重鎮，未來要成立半導體工程學系培育製程人才。因應少子化也會設計二年制的學程讓更多跨域人才可以投入科技產業。

進步幅度最明顯的成功大學以及中正大學，不約而同走向人才跨界的趨勢，近年來兩校都致力於發展跨域學程，首度進榜就佔據第9名的中正大學，自2014年起跨領域學程與在地產業聯結，打造全國首創「高研職」的訓練品牌，提供雲嘉南地區從業人員在職訓練最佳平台，更在2022年獲得國家人才發展獎的肯定，大幅提升產業界對學校的好感度。

「私立大學排行」創校邁向第98年的輔仁大學，今年重回冠軍寶座，擁有12個學院及進修部，並且在2017年成為附設醫學院的綜合性大學，在校學生超過2萬5千人，在臺灣的畢業生人數也超過23萬，規模完整、資源豐沛。

淡江大學副校長許輝煌表示，永續發展已經是全球趨勢，淡江大學在聯合國SDGs的永續發展目標下，從大一開始培養永續發展素養，更結合企業在數位轉型的AI人才需求，與微軟戰略合作，培育未來人才。

進步最顯著的莫過於大幅進步7個名次的東海大學，以及首度入榜的亞洲大學。長期推動博雅教育的東海大學以強化自主學習、提供學習鷹架、良師益友相伴、透過體驗教育與動手做的多元學習方式，輔以數位學習、務實當下、邁向未來等觀念，培育眾多具備豐厚人文素養的學生，獲得企業界認同。

首度進榜的亞洲大學，近年戮力辦學，不但發出高額獎學金延攬頂尖學生，更與全球趨勢接軌，包括與亞馬遜AWS設立雲端學院、在全校1,460門課程融入聯合國永續發展的17項SDGs目標，同時增設跨領域淨零碳排學程，連續幾年在世界大學的排名大幅躍進，被視為在少子化的困境中逆勢成長的大學。

「2023企業最愛大學問卷調查」顯示各大學的特色專長與業界的需求。圖／1111人力銀行提供

臺科、北科、雲林科 研發量能豐沛深獲好評

在「公立技專排行」部分「臺灣科技大學」連續三年奪冠，企業主心目中第一品牌難以撼動，臺科大實行產學合作計畫行之有年，積極招手高中、高職優秀人才還有外籍生，多元辦學符合社會發展脈動。臺科大合計有58位教授入選「全球排名前2%頂尖科學家」，人數高居技職第一，豐沛的研發能量，成果深受肯定，融合頂尖技職與研究型大學雙重特質的臺科大，因而成為企業主競逐爭才的最愛大學。

位居亞軍的臺北科技大學，校友資源充裕向心力強，產學鏈結緊密，實務操作與教學研究並重，長期以來在產業界口碑極佳。雲林科技大學，重視人才紮根，與臺北市七所公立技術型高中結盟簽署合作備忘錄，達成優勢互補、資源共享與互蒙其利之師資、課程交流，以實務教學及實作與創新能力培養做為核心價值，持續與企業多元合作，讓學生一畢業就能具有職場即戰力，今年擠進公立技專排行三強。

高雄科技大學是一所融合「親產優質」、「創新創業」及 「海洋科技」三大特色為發展主軸的科技大學。長期與區域產業連結，積極培育學生創新實作能力，是國內首屈一指的海洋專業人才技職學府。

勤益科技大學，從課程規畫開始導入業師與實務訓練，注重「做中學」精神，鼓勵學生修習資工、電機等跨領域學程，融合大數據分析，助攻畢業生具備斜槓能力，職涯之路愈加寬廣，因而今年首度上榜企業最愛大學。

私立科大聚焦就業力 積極回應業界需求

「私立技專排行」致理科技大學今年穩住冠軍大位，挾長期培養專業、重視多元學習以及養成卓越商務人才3大優勢，且因應數位發展趨勢，成立「商務智慧與創新研究所」，聚焦培育商管與資訊科技雙專長的π型人才，積極回應業界需求。雖然少子化浪潮衝擊，但致理科大在全國14所技專校院中，是私立科大唯一滿招學校。

致理科技大學副校長謝金賢表示，致理科大是去年全國14所技專校院中，唯一私立科大滿招的學校，主要的秘訣就是每年做校務研究，分析學生如何選擇大專院校，包含學校品牌口碑、雇主滿意度、高就業率等都是關鍵。在教學方面，課程精進創新，並由師長帶領學生投入產學合作，全方位培養具有商務卓越、應用科技能力的人才，提升學生的就業競爭力與即戰力，多管齊下，招生表現才能在少子化的浪潮中異軍突起。

德明財經科技大學為讓產學接軌緊跟上市場趨勢，推出實習2.0，將金融領域最熱門的「數位」和「永續」納入課程，與企業合作教學，成果斐然；又著眼於碳管理人才需求高，培訓專任老師到台灣永續能源基金會，與英國標準協會(BSI)研習永續相關課程，並取得證照，用最先進完善的師資來教育學生，助攻畢業生出路廣泛多元。

明新科技大學以落實銜接產業需求、解決產業問題為使命，經由各種專業學程，幫助學生釐清未來道路，無縫接軌職場生涯。近期建置的「半導體人才培育基地」，可厚植在校學習的競爭力；而預計在112年招生的「風力發電學士學位學程」，已和國外離岸風電大廠合作，在課程規劃上採取學理和實務並重，走在趨勢之先。

今年上升至第6名的景文科技大學，近年向下扎根頗深，連結國中、高中端，創下技職教育首例，採取10年一貫一條龍的金工產學教育模式，致力連結產業合作，深耕金工專業人才，更鼓勵老師邀請業界專家透過雙師制共同授課，與時俱進調整教學方向，培養學生具備解決問題的硬實力。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據調查指出，如何成為可造之才，企業主認為必須具備五大指標：解決問題的能力、溝通協調的能力、團隊合作的能力、專業知識的能力及快速學習的能力。學測即將登場，究竟要選校還是選系，勢必成為家長與考生最燒腦的抉擇，建議不妨參考學校的註冊率，通常也被視為選校的重要參考指標，如果畢業後要投身科技業，若有四大名校的血統絕對是就職優勢。建議考生在選擇志願時，除了符合本身興趣外，不妨參考1111人力銀行大學網( https://university.1111.com.tw/index.asp )。