第三屆台日學生漫畫插畫大賽 大葉學生勇奪金獎

大葉大學多媒體數位內容學士學位學程挑戰日本大阪總合設計學院主辦的「第三屆台日學生漫畫插畫大賽」，學生的創意與技術深受評審肯定，大二生蔡芳玟以「佔有」勇奪插畫組金獎獎項「最優秀獎」，大二生張家瑄以「斬除惡靈」榮獲插畫組銅獎獎項「評審員獎」，同時以「遇見七年後的我們」獲頒漫畫組佳作獎項「季刊S獎」，總計抱回三個大獎。

大葉大學多媒體學程大二生蔡芳玟的「佔有」榮獲台日學生漫畫插畫大賽金獎。圖／大葉大學提供

榮獲插畫組金獎「最優秀獎」、獎品日本5天4夜的多媒體學程二年級學生蔡芳玟表示，她一直很喜歡畫畫，就讀建台高中時開始自學電腦繪圖，大學在黃懷德老師的指導下，不只是提升了技法，對創作也有更完整的想法。「佔有」是她原創的世界與角色，畫面中粉色頭髮的男性角色是神明，祂隱藏身分跟擁有未知力量的女主角一起走上探險旅程，遇見了黑色頭髮的鬼界皇子，兩個人都被女主角吸引，因而有了兩位男主角爭奪女主角的場景，作品名稱「佔有」就是指感情世界的佔有欲。

大葉大學多媒體學程大二生張家瑄的插畫與漫畫都獲得台日學生漫畫插畫大賽評審肯定。圖／大葉大學提供

獲得插畫組銅獎獎項「評審員獎」與漫畫組佳作獎項「季刊S獎」的大二生張家瑄說，很開心兩件作品都能被評審選上，插畫「斬除惡靈」的故事背景是有兩個人奉命前往廢棄學校，調查發生的靈異事件，他畫下主角與惡靈相遇後，丟瓶子想讓惡靈冷靜下來的瞬間。漫畫「遇見七年後的我們」想要表現與未來及過去相遇的反應，兩個人走在路上，突然遇到未來的自己，兩位年輕的主角覺得很有趣，兩位七年後的主角卻很緊張，擔心會不會這樣改變了未來。

黃懷德助理教授指出，日本大阪總合設計學院為了促進台灣與日本的創作交流學習，在2020年首度推出台日學生漫畫插畫大賽，第三屆賽事吸引了全台近一千五百件參賽作品，入選作品將在1月16日於官網展出，並預計3月在台灣舉辦頒獎典禮。多媒體學程學生的作品能夠在激烈的競賽中脫穎而出，一方面是老師鼓勵學生們嘗試不同的風格，去發展屬於自己的畫風，另一方面多媒體學程的課程多元，不只是專業技術養成，同時引導學生創意思考與跨域整合的能力，因此學生的創作表現相當亮眼。

陳志隆副教授認為，學生雖然才大二，但獲獎作品展現了深厚的基礎工，兩件插畫作品的細節都處理得非常好，「佔有」創造了鮮明的角色，「斬除惡靈」在構圖與空間營造獨樹一格，漫畫作品「遇見七年後的我們」僅用一頁就幽默詮釋未來這個主題，期待學生們未來創作更多精采的作品。