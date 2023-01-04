醒吾科大國家級寵物美容考場 東森寵物雲美容師讓萌寵變時尚

東森寵物雲為精進美容師專業職能，日前於醒吾科大國家級寵物美容專業測驗場地，進行美容師內部升等考試，共有18名美容師帶著貴賓犬、博美犬與比熊犬參加，五位評審老師仔細評定審核，並邀請KCT台灣畜犬協會理事長薛瑞銘，擔任第三方評審，美容師們現場展現俐落手法，將可愛寵物變時尚。

東森寵物雲總美容長劉淑蕙仔細檢核每隻寵物是否達到毛長4公分的修剪標準。圖／醒吾科大提供

醒吾科大教務長兼設計學院院長藍俊雄表示，非常感謝並歡迎東森寵物雲在醒吾科大舉辦內部升等考試，相信未來會有更多合作機會，並期許這次的活動及日後每次活動將會越辦越好。

東森寵物南投草屯店美容師徐瑜翎，以熟練俐落的修剪技巧奪得第一名殊榮。圖／醒吾科大提供

KCT台灣畜犬協會理事長薛瑞銘開心的表示，已多次與醒吾科大合作，並舉辦過幾次貓的檢定，非常喜歡醒吾科大，並祝福現場參與檢定的美容師可以順利通過升等考試。

東森寵物雲董事長特助鄭大智，與每位美容師親切互動並給予加油打氣。圖／醒吾科大提供

東森寵物雲董事長特助鄭大智感性的說，首先要感謝醒吾科大提供這麼好的場地，以及薛瑞銘理事長的共襄盛舉，並表示最重要的是現場所有的美容師，有她們的參與才能有這次的活動。恭喜本次考核通過的9位美容師，及表現優異的東森寵物南投草屯店美容師徐瑜翎，榮獲第一名。

東森寵物雲美容師升等考試，由東森寵物南投草屯店美容師徐瑜翎(圖中)奪得第一名，由KCT台灣畜犬協會理事長薛瑞銘(圖左)頒發獎盃，並與總美容長劉淑蕙(圖右)合影。圖／醒吾科大提供

因當天寒流報到，鄭大智細心觀察到美容師們忍受低溫展現技能，特地買來暖暖包並為她們拆包裝，讓她們可以立刻取暖，體貼的舉動讓美容師們感受到最大的支持與鼓勵。

東森寵物雲內部升等考試前六名美容師與評審老師合影。圖／醒吾科大提供

東森寵物雲總美容長劉淑蕙表示，公司非常重視美容師技術服務提升，所以規劃有服務、技術、學科的考核，必須三項合格才能達到進階標準，且外部考試一般是兩小時，但因為這是職場考核，所以考試時間壓縮到一個半小時，還要含基本美容，在時間上必須嚴格要求，當然同時還要有好的表現，因為有好的作品，才能提供消費者好的服務。

東森寵物雲參與升等考試的18名美容師帶著寵物模特兒與評審老師們合影留念。圖／醒吾科大提供

劉淑蕙再次感謝醒吾科大提供符合國家丙級寵物美容檢定的考場，使用這個地方進行升等考試非常便利，也希望日後會有更好的連結與互動。非常榮幸可以結合台北醒吾科大、全國最大寵物美容師鑑定協會「KCT財團法人台灣畜犬協會」，以及全國最大連鎖體系的東森寵物雲，一起合作促進三方共好，為這個產業提供最好的訓練、培育最好的美容師為消費者服務，希望未來能有機會繼續與醒吾科大一起合作。

醒吾科大設置「乾濕分離」寵物美容教室及符合國家丙級檢定合格試場。圖／醒吾科大提供

教務長兼設計學院院長藍俊雄表示，三年前時尚產業經營管理系增加了與寵物相關的課程，並與東森集團產學合作，即希望藉此將業界最時尚流行的元素與校園接軌，盡可能縮短校園與業界的差距，此次東森寵物雲的美容師到校內來展現手藝，也是相當好的學習交流。

醒吾科大時尚產業經營管理系特別設置寵物專區，包括「時尚產業概論」、「寵物美容基礎」、「寵物美容證照輔導」、「寵物商品設計」及「企業實習」等選修課程，未來將規劃寵物飲食的相關課程，只要有興趣的同學皆可選修。