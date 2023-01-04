虎科大邁向綠色大學　攜手TAISE簽署永續發展倡議書　

虎科大成立「永續發展暨社會責任處」，展現大學社會責任與實踐綠色大學決心

國立虎尾科技大學於2023年開工首日(1月3日)攜手台灣永續能源基金會(TAISE)簽署「大學永續發展倡議書」，共同宣示高等教育落實永續發展。未來雙方將鏈結在地議題，具體透過建立永續糧食生產供應體系並培育新農業人才、參與在地創生、保存在地文化的計畫項目，帶動年輕學子投入社區共好行動，實踐環境與文化永續的使命。以及發揮社會影響力的決心。

會中台灣永續能源基金會簡又新董事長並以「淨零時代的挑戰與機會」為題，透過演講指出氣候變遷對大學、社會及產業的全面性影響，也呼籲大學治理與永續人才培育的重要性與價值。當天虎科大並安排校內SDGs共培基地導覽，雙方期許在減碳淨零的議題上，攜手創造永續未來。

簡又新董事長指出，大學是培育學生具備因應世界淨零轉型能力的重要角色。圖／虎科大提供

簡又新董事長表示，永續能源基金會攜手大專校院共同推動永續發展，聚焦於大學治理層面、環境永續、社會風評與福祉及教學研究四個面向，自政府宣布台灣2050要走向淨零社會，大學扮演培育學生具備因應世界淨零轉型能力的重要角色，教學研究也勢必順應此趨勢，期許透過倡議書的簽署，能與各大專校院有更多的合作，並呼籲環境永續要全世界共同來關心與參與。

張信良校長表示，虎科大已於111年成立「永續發展暨社會責任處」並朝向綠色大學邁進。圖／虎科大提供

虎科大校長張信良指出，學校已於111年成立「永續發展暨社會責任處」並朝向綠色大學邁進。現已建置能源管理系統，並配合節能減碳進行太陽能發電裝設及電力改善，另規劃於高鐵校區建置FORMOSA ENERGY示範場域，以智慧農業與循環科技產業廊道為基礎，發展太陽能光電、風力發電與生質氣化發電及儲能系統等，並建立智慧微電網系統，整合再生能源進行負載管理，提升再生能源使用率，達到獨立供電及邁向淨零碳排目標。

虎科大響應國際淨零碳排放，培育師生取得永續工程師證照

張信良校長說，虎科大擁有科技與人文素養兼具的師生團隊，區域發展成果深獲肯定，例如「永續環境—傳續師徒精神—承續農業區域優勢USR計畫」獲《遠見雜誌》大學社會責任獎「人才共學組」首獎，以及管理學院「2022 第六屆資誠永續影響力獎」特別獎。近期虎科大響應國際淨零碳排放，培育師生取得永續工程師、ISO14064-1、ISO14067證照認證，虎科大溫室氣體查證也於12月6日成功通過第三方單位查證。虎科大以實際行動展現大學社會責任與實踐綠色大學的決心，未來也會繼續透過大學永續發展聯盟與夥伴學校相互交流，加速虎科大永續發展的腳步。