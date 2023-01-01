CARPOST訂閱制顛覆買車方式 獲IAPS年度大獎

陽明交通大學產業加速暨專利開發策略中心（IAPS）日前在TTA台灣科技新創基地舉行第七屆《IAPS AWARD》頒獎典禮，IAPS中心主任黃經堯表示，本屆IAPS輔導的卅八家新創團隊，直接協助募資總額高達三億二仟萬元，本屆獲獎的六家風雲新創企業，類別跨足AI、醫療、智能運動、綠色科技、電商平台等領域。

其中最吸睛的團隊得獎人是肩膀上放一台賓士G-Car休旅車的CARPOST車博資訊系統的創辦人陳柏文Kevin。陳柏文特別感謝IAPS中心主任黃經堯教授及IAPS團隊的精實輔導。數位產業署呂正華署長頒發IAPS獎盃時給陳柏文時也讚許CARPOST車博資訊在二手車產業數位轉型的貢獻。陳柏文在台上受獎時表示，台灣的科技產業已經是世界第一，希望台灣的用車環境用車生態圈也能做到世界第一。

數位產業署呂正華署長(左)頒發IAPS獎盃予車博資訊系統創辦人陳柏文。圖/業者提供

CARPOST車博資訊系統從歐美及日本車源車價透明化開始，大數據篩選10萬台賓士BMW等進口車照片及價格等完整資訊，並將美國加拿大Carfax汽車履歷報告及進口流程單據上區塊鏈，降低消費者買到調表車或事故車的風險。現在更進一步整合用車生態圈裡各大車商、保養廠、銀行、產險公司及配件商，推出邊開邊賣 ，邊賣邊租的整合式創新服務。期盼提供消費者更多元化的用車方式，運用CARPOST訂閱制系統客製化消費者買車租車方式，增加消費者能開各式夢想車種的便利性，讓消費者有更多選擇，讓車市更美好。

IAPS中心主任黃經堯教授也期許CARPOST車博資訊能將CARPOST網站做到多國化，成為亞洲各國買車進車的最佳工具型網站，為台灣增光。