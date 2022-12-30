中華稅務會計研習班 保証學會 桃李滿天下

廣受好評與推薦的中華稅務會計研習班，日前舉辦83期結業典禮，邀請豐原國稅局前分局長陳金華先生主講：「最新受控外國企業制度」，深受同學們喜愛並受益良多，堪為納稅人與政府溝通橋樑。

負責人陳玉華表示，為因應稅法常修正，研習班採一次繳費終身學習方式，只要學員有需要均可回來上課，白天班、晚上班都可上，保証學到會，讓每位學員都能快速擁有一技之長。

該班白天是事務所，晚上才是敎室，因對學員實務需求十分了解，所有教材均自行編纂，更有實際帳冊表格可練習作帳，確保學員可快速用在公司作帳，是很實用的課程。

該班教學，非本科系的學員均從基礎敎起，內外帳全敎。歷屆學員參加會計丙級證照考試有，國中畢業生考80分，中學夜校生考100分，幼保科畢業在工廠當作業員考90分，考上警察特考會計人員及記帳士，更有學員創業，收入已購置2棟房子，成果優異。

目前，只有台中有開課，教室在高鐵站附近交通方便，歷屆學生有從金門、台東、高雄、台南，澎恰恰/許效舜主持黃金夜總會的提供廠商，較特殊的有，愛妮雅化妝品集團主任從板橋來、埔里阿波羅飯店70歲老闆娘亦專程開車來上課、埔里國棟五金連鎖店會計主管攜帶2位員工一同開車來上課，學員遍及台灣各地。

課程內容包括會計基本觀念、會計科目、借貸法則、傳票、日記帳、總分類帳、試算表、存貨帳、調整、損益表、資產負債表、結帳、開帳、財務報表分析、營業稅、薪資扣繳憑單、股利憑單、營利事業所得稅、成本分析、個人綜合所得稅、暫繳及查帳技巧，內容完整豐富。

中華稅務會計電話（04）2262-9999。