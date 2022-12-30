接近滿招 逢甲大學新生報到率獨霸大中部

教育部12月28日上午公布111學年度全國大專校院新生註冊率，逢甲大學以整體96.46%註冊率，名列綜合私校第二，其中日間學制學士班註冊率高達99.88%，位居全國公私立TOP10，博士班註冊率更是達到100%。

教育部所公布之數據是以「大專校院校務資訊公開平臺」蒐集之新生(含境外學生)註冊率。受到少子化衝擊，大多數公私立大專院校的註冊率都出現明顯下滑現象。另外教育部自2014年開始實施「寄存名額」制度，根據教育部最新數據，112學年度全國大學校院日間學制學士班的寄存名額高達4,066名，而逢甲大學從未使用「寄存名額」，每年新生註冊率皆為真實呈現之數據。

少子化是不可逆的趨勢，各校輔導教師建議明年升大學的高中生可綜合參考各校註冊率、財務狀況等條件。然而危機就是轉機，逢甲大學以學生為本的初心不變，過去５年在教育部高教深耕計畫私校第一的獎勵經費支持下，已將AI融入學系專業學習。在AI的基礎上，逢甲將繼續全力發展「5G及6G運用服務」、「碳中和」及「航太科技與產業應用」；今年４月與帆宣科技合作成立全台校園唯一的5G智慧城市實驗室，８月成立逢甲大學碳中和研發與服務中心，及將於112學年度新增的「太空系統工程碩士學位學程」，已報部通過並獲得6,400萬高額補助。