2023年八成企業願意調薪，卻逐漸走向「零工經濟」?

即將要來到2023年，元旦起也有許多新制上路，其中以「基本工資調漲為26400元」、「時薪176元」以及勞保費率調整為12％，據調查顯示，薪資調漲後，有8成企業願意調薪，但有專家指出，調薪後卻逐漸走向「零工經濟」?



恆生金融科技旗下品牌TW-EZ loan 共同創辦人王俐喬。恆生金融／提供

恆生金融創辦人王俐喬表示，如果薪資調高，民眾隱憂除了特定人才薪水不斷升高，也有不少企業會減少錄取正職多採用兼職員工。薪資調整部分，臺灣每月基本工資，將從25,250元調整為26,400元；時薪部分則由168元變成176元，預估將會有超過232萬勞工明顯有感。



不過卻有專家指出，新世代將來越高的比例從事「零工經濟」(註:零工經濟的例子包括自由職業者，獨立承包商，派遣工以及臨時或兼職的企業僱員)，因為隨著薪資調漲，許多人會有，那我就打零工就好，除了時間更自由彈性，更無負擔壓力。但相同帶來的隱憂是，這樣可能會造成工作不穩定，薪資也不固定，也會有更多人不務正業，靠打零工生活，而打零工不只是這樣而已，恐怕會去影響未來貸款權益。



恆生金融科技旗下品牌TW-EZ loan台灣簡單貸受訪說明，貸款對於銀行有風險疑慮，創辦人王俐喬表示，還款能力相對的重要，如果沒有工作及收入證明，就無法向銀行證明你有能力正常還款，銀行可能會認為風險過高而不願意借放款。



恆生金融團隊以熱心，關懷，站在每位貸款者的立場，了解需求，並且給予專業協助與陪伴。恆生金融／提供

王俐喬指出，「零工經濟」如是站在貸款的角度而言，確實會比較堪憂，最重要是會因為沒有確切財力證明，因為收入不穩定、年資經歷太短、無穩定工作.等等因素，再申請貸款上比較有挑戰。民眾如果有貸款需求，建議工作年資有 6 到12 個月以上再申請貸款 ，才足以讓銀行判斷申貸者的工作，收入狀況是否穩定，進而評估申貸人是否具有還款能力，如你已經是「零工經濟」之族群，建議保持存摺持續有錢入帳並做好理財規劃為佳。



恆生金融科技旗下品牌TW-EZ loan 共同創辦人王俐喬參加2022華人公益節金傳獎，熱心參與工藝。恆生金融／提供

如何因應未來企業調薪以及任用人員的趨勢，不少人開始選擇正職加兼職的工作模式，既有效增加自己的收入，又不影響自己未來有資金需求時，被申貸單位婉拒。對此，王俐喬補充，若有貸款相關問題，台灣簡單貸規劃師提供免費又專業的金融知識，在遇到困難時，給予最即時的協助，協助民眾度過難關。

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