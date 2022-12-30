崑山科大攜手未來市簽署MOU 促成元宇宙創新應用合作

文/葉圳轍

因應未來5G及數位發展浪潮，崑山科技大學於昨(29)日邀請素有「臺灣智慧型手機教父」之稱的是XRSPACE未來市公司創辦人暨董事長周永明蒞校，簽署「元宇宙技術之人才培育及推展產學創新應用合作備忘錄(MOU)」，共同提升該領域之研究能量，促成雙方緊密的交流合作，也吸引學生一起投入，合力培育優質人才。

周永明曾任HTC宏達電執行長，現任玉山僑社聯盟理事長；XRSPACE在2017年創立，就是希望台灣在下一世代的網路世界裡不要缺席。XRSPACE從技術研發到內容創作，積極培養人才，戮力讓台灣在接下來的全球元宇宙世代能有領先地位。

周永明受邀在崑山科大分享職場經歷。 圖/崑山科大提供

周永明表示，該MOU的簽署，結合該公司研究團隊與崑科大師生共同進行元宇宙VR協作，透過AR及VR，結合區塊鍊、人工智慧、擴增實境及機器視覺等技術，開創元宇宙現在及未來可能的發展與應用，如運用在數位展覽、數位教室、數位機械工程等。

崑山科大校長李天祥表示，該校目前與超過1400家廠商建立產學夥伴關係，校園所建置的類產線擁有良好的營運及研發能量，今年11月與多家企業簽署逾千萬的產學合作案，10月也與公信電子、雍御企業簽署合作意向書，攜手建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」，打造南部電動車汽車產業發展的技術走廊。崑大配合企業需求孕育人才，關注最新產業趨勢，鏈結各大企業引進學習資源，讓該校畢業的學生能夠學習先進技術，以因應日新月異的產業變化。

簽署MOU當天，周永明也以虛擬空間掃描和互動、視覺運算、手勢互動和全像追蹤、人工智慧等技術，分享生活中虛擬實境應用案例。

周永明說，元宇宙正在重新定義人類的社交、溝通與娛樂，如XRSPACE提供元宇宙音樂社交平台環境，結合nana music的共創音樂元素，創造如臨現場的音樂舞台，讓人人都能進到元宇宙創作演出。XRSPACE目前持續拓展元宇宙生態系，提供獨家元宇宙技術平台，讓全球夥伴建立並運營完整元宇宙體驗。

崑山科大攜手未來市簽署MOU，圖為簽署後合影。 圖/崑山科大提供

另外，周永明也以自身成長與求學經歷鼓勵同學，要找到志同道合的夥伴，並且廣泛學習各個領域的專業知識，「不放棄」是自己的權力，因此不要被負面情緒給綁架，保持樂情與樂觀並與時俱進，跟上時代潮流，總有一天，一定能在專業領域上發光發熱。

活動後，崑大師長與周永明董事長透過產學合作討論會，研擬未來能夠利用「GOXR」（一個擁有豐富3D展間與活動的平台）合作的項目，包括「校際活動應用」，可在社團成果發表或課程活動上來做結合；「特色虛擬學院」可利用崑大的「吳寶春烘焙學院」進行元宇宙的分店經營，亦可規劃主題跨校跨國課程；「地方USR計畫專案」則可結合在地資源，為台南建成400年或2023文博會聯展等相關活動來進行。雙方針對各項可能合作的議案進行熱烈分享與討論，期待能夠同培養學生擁有營運元宇宙的技能。