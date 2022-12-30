KPMG分享永續報告書全球四大亮點趨勢

亞太區資訊揭露居全球之冠， ESG黃金生態圈助企業轉型

KPMG安侯建業聯合會計師事務所與安侯永續發展顧問股份有限公司昨（29）日舉辦「2022全球企業永續報告書大調查高峰會」。由行政院金融監督管理會證券期貨局發行組組長尚光琪蒞臨致詞，並就最新的ESG國內政策要求與管理趨勢向與會來賓宣達。會中KPMG並發表2022年最新全球企業永續報告大調查洞察，聚焦後疫情時代各國CEO如何面對ESG風險，並將之化為企業轉機。國內標竿企業及ESG黃金生態圈跨領域夥伴亦透過實務經驗及座談會，一同分享企業永續轉型策略與跨領域之合作。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，2022年後疫情時代，全球對於永續議題的熱度不減，而KPMG 自1993年開始進行全球企業永續報告大調查，今年發行的第12版調查涵括58個國家的前100大（N100）及全球前250大（G250）企業，是目前涵蓋範疇最廣泛的永續報告書調查。KPMG安侯建業執行長吳麟也表示，KPMG除了承諾於2030年全球達成淨零排放，簽署加入RE 100再生能源倡議、致力導入再生能源外，對內更要把ESG貫徹於審計、稅務與顧問服務當中，由內到外陪伴客戶進行變革與轉型，並藉由發行2022年ESG績效報告書展現在永續經營上之承諾與實踐決心。KPMG安侯建業永續長于紀隆說明，此次報告書為台灣四大會計事務所中率先採用世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）之「利害關係人資本主義衡量指標」（Stakeholder Capitalism Metrics），以國際趨勢的角度重新定義我們永續資訊揭露的新價值。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠則點出今年大調查中四大亮點，並強調永續資訊之揭露已不再是Nice to have而是Must Do，其中資訊揭露是展現企業在全球風險控管與競爭力的關鍵指標。

發行永續報告為領先企業之主流：受調查之企業當中，G250企業維持96%發布企業永續報告，且N100企業持續跟進，發布比率由2020年的77%上升至79%，臺灣N100企業亦逐步提升，由2020年的93%成長至94%。 亞太區域為發行永續報告書之領先區域：調查結果顯示亞太區N100在發行永續報告書位居領先地位，89% 的各產業領導企業皆定期發行，顯現出亞太區域在全球供應鏈之重大角色。其次各區域依序之N100揭露比例為歐洲（82%）、美洲（74%）、中東和非洲 （56%）。 全球淨零排放推升企業減碳與TCFD揭露：全球N100企業設定並揭露減碳目標的比例從2020年的65%提高至2022年的71%；台灣亦從2020 年之65%成長至68%，可見減碳與低碳轉型為全球共同關注之議題。惟雖近75%企業揭露減碳目標，但仍有近20%企業之目標並未與國際(如1.5˚C 情境)、區域減碳目標連結；而台灣設定減碳目標的百大企業亦一路成長至2022年的68%，導入TCFD架構之比例也從2020年之43%攀升至67%，兩年內快速增加24%，顯示氣候變遷已躍升為台灣永續報告揭露之焦點議題。 生物多樣性與TNFD為新興關鍵議題：在新興的生物多樣性議題下，無論是全球N100與G250只有不到50%的公司、將生物多樣性喪失視為企業風險，台灣N100也僅有14%企業揭露此風險。在國際自然相關財務資訊揭露(Task Force on Nature-related Financial Disclosures, TNFD) 架構逐步完成之趨勢下，KPMG認為TNFD將成為繼TCFD後，下一個新興ESG管理與揭露議題，因此建議台灣企業更需提早因應與布署相關策略作為。

電商與實體通路兩大巨頭齊現身

面對企業永續轉型，身為台灣電商標竿企業的momo – 富邦媒體科技股份有限公司總經理谷元宏亦蒞臨現場，分享momo以台灣ESG綠色電商NO.1為目標，在四大策略「永續供應鏈」、「綠色物流」、「綠色包裝」、「永續消費」項下推動ESG轉型與變革。而台灣零售通路領導企業全聯實業股份有限公司協理劉鴻徵，也分享全聯在「循環減塑」、「永續農業」、「減碳綠能」、「惜食減廢」等四大面向上的永續行動，兩大巨頭現身說法為台灣企業提供在ESG轉型與推動之最佳實務典範。

本次高峰會下半場「ESG黃金生態圈高峰座談」由KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司林泉興執行副總經理擔任主持人，邀請到SGS台灣檢驗科技股份有限公司鮑柏宇副總經理、SAP台灣思愛普軟體系統股份有限公司陳志惟總經理、D&B美商鄧白氏股份有限公司台灣分公司孫偉真總經理、M-Power倍力資訊股份有限公司許金隆總經理，暢談如何運用科技與大數據協助企業導入ESG，協助企業解決永續轉型所面臨的痛點。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興表示，企業的永續轉型需集結眾人之力、借力使力，才能降低企業於轉型期間所遭遇到的阻力。ESG黃金生態圈集結台灣四大會計事務所中，最早成立永續顧問服務的KPMG氣候變遷及企業永續發展團隊、長期把關永續資訊揭露品質的SGS、全球企業管理軟體先驅的SAP、擅長透過商業數據進行分析與預測的鄧白氏、深耕軟體整合解決方案的倍力資訊。透過各自強項進行跨領域合作，從了解客戶需求、蒐集價值鏈中各利害關係人之期望，透過資訊軟體追蹤與預測，提供更貼近客戶需求的一站式服務，可提高企業在導入永續架構、揭露執行績效時事半功倍，進而協助企業掌握各類ESG風險與機會，贏得轉型商機。

綜觀2022年永續大調查結果，ESG績效已是企業回應利害關係人的必要資訊、並與國際資本市場密切相關。此次論壇從全球觀點到台灣產業分享、ESG黃金生態圈的協作，藉此強化產業與利害關係人對企業永續發展的交流深度，協助企業提前掌握國際永續趨勢與脈絡，以促進具體永續目標實踐、提升整體產業轉型競爭力與國際能見度。