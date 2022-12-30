永光榮董陳定川 出席「2022經濟倫理論壇」 關注歐盟碳價與環保議題

永光化學創辦人陳定川，日前出席「2022經濟倫理論壇」，於淡江大學台北校園與母校國際企業系師生，一起探討經濟倫理議題。

永光化學與淡江大學國企系共同舉辦「2022經濟倫理論壇」。淡大學術副校長許輝煌(前排左起)、永光榮董陳定川、淡大國企系系主任孫嘉祈、淡大國企系教授劉菊梅、政大國際經營與貿易學系教授施文真、淡大產業經濟系教授林佩蒨。圖／淡江時報提供

永光化學榮譽董事長陳定川為淡江大學傑出校友、首位名譽博士。為協助政府深入探討台灣所面臨的各種經濟問題，並提出可能的解決之道，自2010年起，與淡江大學國企系產學合作，每年透過發表論文及舉辦經濟倫理論壇。同時，支持母校於12月1日創設經濟倫理研究中心。

近三年來，全球受到新冠肺炎疫情影響，使得經濟與社會永續性方面的議題，備受國際社會重視。為此，「2022年經濟倫理論壇」主要探討「環保法規嚴格程度對產業出口競爭力的影響」及「全球碳定價與碳邊境調整措施之推動現況與趨勢」兩項議主題。

陳定川致詞指出，永光化學於1972年創立，開始做染料。當時，染料屬高污染產業，身為基督徒企業家，他深切體認，企業不能只求獲利，更要善盡企業社會責任，而將「環境保護」列為首要之務，不惜投入大量資源，用心研究，不斷改善製程，積極節能減廢。1996年，為台灣第一家化工業取得ISO 14001環境管理系統認證。

時至今日，越來越多國家重視環境污染，加嚴環保法規及要求。淡江大學產業經濟學系教授林佩蒨於論壇中指出，具高污染性產業在環保法規嚴格國家生產，因產生較高污染管制成本，或受到政府採限縮產能來減少污染，因而大幅降低產品出口競爭力，導致部分企業外移到法規較鬆散的國家生產，亦即所謂的「避風港效應」；部分具遠見、有前瞻性的企業，則選擇投入研發創新技術，改善製程、增進廢棄物處理能力，反而讓產品更具競爭力。永光持續推動綠色化學、生產綠色產品，致力追求企業與環境永續，而能夠根基穩固，屹立不搖，就是最佳例證。

由於氣候變遷加速地球暖化、全球各地水患、風災及森林大火頻傳，溫室氣體減量成為當今重要課題。政治大學國際經營與貿易學系教授施文真在論壇中，詳細解說「碳關稅」、「碳邊境調整措施」，並剖析各國發展「碳定價」的趨勢與發展。

施文真建議，國內業者應按照歐盟碳邊境調整機制(CBAM)法規要求，進行產品碳含量盤查，並建請政府實施碳定價措施，未來才有足夠籌碼與歐盟國家(或地區)展開談判豁免，或減低我國產品受此機制的管制與衝擊。

陳定川認為，碳關稅、碳計價的議題對企業經營十分重要，如不能提早因應，日後將會受到很大的影響。他鑒於歐盟國家已為環保議題訂定很多規則，希望我國政府要跟上腳步，協助產業預做準備，加速與國際接軌。

淡江大學產業經濟系林佩蒨教授發表「環保法規嚴格程度對產業出口競爭力的影響」。圖／淡江時報提供