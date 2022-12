專業競賽表現卓越 朝陽科大學子獲頒技職之光

為表揚全台各領域之傑出技職學生,教育部第18屆「技職之光」今(29)日舉辦頒獎典禮,由教育部長潘文忠親自頒獎。其中,朝陽科大視覺傳達設計系學生團隊,分別勇奪德國紅點設計大獎「品牌設計與識別類」及「影片與動畫類」紅點最佳獎(Red Dot: Best of the Best),因而獲頒教育部技職之光-商業設計類-競賽卓越獎;航空機械系大一學生楊尚勳則以考取多張乙級專業維修證照,榮獲技職傑出獎-證照達人,表現十分傑出。

教育部長潘文忠(左二)頒獎表揚朝陽科大視傳系榮獲技職之光競賽卓越獎之優秀學子。圖/朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明表示,教育部技職之光主要是表揚在國際競賽及證照考取表現優異之技職學生,很高興看到朝陽學子展現專業能力,設計創作精神亦與聯合國永續發展目標(SDGs)一致。由於致力推動三創教育,朝陽科大7年內已榮獲6件紅點最佳設計獎、55件紅點獎、2件紅點佳作獎及1件新銳設計獎,展現堅強的設計創作實力,另外,朝陽自107年起推動學生取得含金量、質優證照,並以符合iCAP職能發展應用平台職能證照、iPAS經濟部產業人才能力鑑定證照,期能對焦產業需求,近5年朝陽學生考取等同乙級以上的專業證照數已近五千張,成效卓越。

朝陽科大關懷海洋生態的SDGs作品「漫魚良市」榮獲德國紅點大獎新銳設計獎,為全球唯一獲獎,勇奪教育部技職之光競賽卓越獎。圖/朝陽科大提供

今年獲頒技職之光競賽卓越獎的朝陽科大視覺傳達設計系學生張聿岑、蔣璐茜、陳柏憲、莊承翰以關懷海洋生態作品「漫魚良市Slow Fish」,勇奪德國紅點設計大獎-品牌設計與識別類紅點最佳獎,以及新銳設計獎(Junior Prize)殊榮,為紅點最佳獎最高榮譽,全球僅此一件獲獎,實屬不易。Slow Fish是源自全球海洋生態保護的「慢魚運動」概念,由於台灣沿近海的魚種僅剩四分之一,為了避免漁業資源枯竭,海洋生態瀕臨崩解,朝陽學子藉由打造虛擬的海鮮罐頭產品品牌,結合漁業捕撈方式及產季等,透過視覺形象包裝設計,打造每種魚都有自己的身分證,對漁業資源永續發展盡一份心力,共同守護全球海洋生態。

獲頒技職之光證照達人的朝陽科大航空機械系學生楊尚勳(左),與系主任王玉城(右)合影。圖/朝陽科大提供

朝陽科大產合長黃台生表示,另外一組獲頒技職之光競賽卓越獎的視傳系學生劉子唯、陳彥柏、龍奐睿、王律涵、江晏榕,則以「樂聲響起VOICE ON」獲得影片與動畫類紅點最佳獎,純熟的動畫技巧,獲得評審一致肯定。朝陽未來仍持續以滾動式的創新教學為主軸,與產業緊密鏈結,期望持續在創意、創新、創業的相互學習融合下,培育更多企業所需之創新人才。

此外,榮獲技職傑出獎-證照達人的朝陽科大航空機械系大一新生楊尚勳,在高中三年級即取得多張工程相關的專業乙級證照,十分優秀,接下來看準未來航空產業的就業市場,將繼續準備考取更高難度的飛機修護及3D繪圖相關證照,希望能在畢業前取得航空維修公司工程師職務之入門票,達成畢業即就業之目標。