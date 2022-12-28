東海大學韌性設計跨域AI 獲國際大獎並登國家戲劇院演出

東海大學AI中心推動光點計畫成果豐碩，建築系研究團隊以「智能種子屋」獲得2022年日本優良設計獎（Good Design Award），並吸引全球性科學組織貝蒙論壇和總太建設提出韌性設計、智慧建築等面向的合作計畫案，而東海音樂、建築、景觀三系共同策劃的「東海大學光點計畫跨域展演」，更於日前登上國家戲劇院演出，並大獲好評。

東海大學AI中心自111學年度起推動「光點計畫」，打造「智慧製造」、「韌性設計」與「淨零碳排」等三個跨域專班課程。東海大學校長張國恩表示，「智慧韌性設計」跨域班課程，聚焦在面對急遽變化的社會結構與人居環境，如何運用智慧科技的「數位轉型」思維，透過「韌性」與「平衡」的設計觀點，探索環境中人、自然、科技之間的共生、共存關係，以培育學生「人文思考為底蘊」、「科技創新為方法」、「環境永續為目的」的未來公民素養與知能，提前預備面對未來生活與環境的設計產業創新。

東海音樂、建築與景觀三系以音樂結合地景、量景、音景，登上國家戲劇院演出。 圖／東海大學提供

東海大學公關室主任黃兆璽表示，今年7月開始規劃、推動光點計畫，成果已陸續展現。其中，由建築系師生設計研究團隊在校內打造的永續「智能種子屋」，獲得2022年日本優良設計獎（Good Design Award）。此項設計是兩年前由AI中心挹注，以創造「韌性」未來生活空間為議題，提出綠色生活、遠距共生、智能空間等三大居住概念，透過AIoT智慧物聯網科技，打造代表「城市」與「鄉村」的智能種子屋。

因智能種子屋以建置減碳、創能、平衡的「自主性建築」為目標，其中的「永續」與「淨零碳排」概念吸引全球性科學組織貝蒙論壇（Belmont Forum），提出Digital Immersive Modeling for Space-Sufficient Housing, DIMINSH”跨國合作計畫，目前已通過初審；而總太建設也將與東海大學合作，於水湳經貿園區打造智慧建築示範屋。此外，建築系以對未來建築的想法揉雜了台灣充滿韌性的適應特色，提出《地景中未完成的協議一台灣改装》也獲選第18屆威尼斯建築雙年展一台灣館代表的參展團隊。東海大學以建築強項，將韌性設計結合AI創新技術，打造不一樣的建築樣態，已展現多元的成果。

東海AI人工智慧中心旁的城市棟與鄉村棟的「智能種子屋」。圖／東海大學提供

日前，由東海音樂系、建築系與景觀系所組成的智慧韌性設計跨域班，共同策劃「The Sounding City—東海大學光點計畫跨域展演」，甫登上國家戲劇院演出。以當代音樂結合地景、量景、音景探討多樣性、開放性與可能性，藉由深入觀察台中東海週邊區域所收集到的數據、影響及節奏規律轉化為展演的影音素材，呈現城市印象並深掘隱藏於環境現象中的秩序，期待喚醒更多人對於所處環境的關懷。