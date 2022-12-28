醒吾校友回娘家 半世紀甜美回憶湧心頭

畢業超過半世紀，50多位年逾七旬第三屆醒吾校友，日前重返醒吾科技大學敘舊，見證母校茁壯與改變，腦海不斷浮現昔日青澀求學模樣，甜蜜歲月點滴湧心頭。校友參訪團召集人、崇友實業董事長唐伯龍驚訝母校蛻變，與時俱進擘劃青銀學院，大讚醒吾人與有榮焉！

醒吾科技大學不斷更新軟硬體教學設施，第三屆畢業校友參觀媲美台北小巨蛋的科技藝術展演中心，個個驚艷競相在五彩繽紛舞台上拍照留念。圖／醒吾提供

醒吾科技大學民國54年創立，第三屆校友畢業50年後，唐伯龍登高一呼，昔日五專各班50多位校友相偕返校，共同回味昔日求學歲月。醒吾商專時期只有會計、企管、國貿、銀保及觀光等五大科，現已升格擁有商管、觀餐、流行藝術及設計四大學院的科技大學，新建巍峨校舍、全新教學設備，校友們個個盛讚母校大躍進。

醒吾科大第三屆畢業校友參觀光學動作捕捉攝影棚，每位校友對光學動作捕捉系統興趣極高。圖／醒吾提供

為了歡迎這群資深校友回娘家，醒吾科大副校長鍾志明，親自導覽50多位校友參觀校園。醒吾科大保留了最早的教室、同時又不斷更新教學軟硬體設施，校友們津津有味回想昔日求學點點滴滴，國貿科校友徐文杏第一個想起的趣味畫面，就是以前讀書時會偷吃便當。

夜店風的飲料調酒教室，讓年逾七旬的校友拿起手機拍照留念。圖／醒吾提供

觀光科校友林英及張惠華表示，醒吾崇尚自由學風，從創校迄今都沒有圍牆，是醒吾一大特色。他們回味求學時期的小秘密，就是從學校後面走過小白宮(舊圖書館)就直接蹺課到竹林山寺拜拜，現在重回醒吾，圖書館已改建成美輪美奐新大樓，以前的回憶不禁一幕一幕浮現腦海。

醒吾科大第三屆畢業校友雖已年逾七旬，個個活力十足，尤其回到母校興奮不已，在醒吾圖書館前開心雀躍。圖／醒吾提供

50年前畢業於國貿科的唐伯龍興奮的說：「非常開心回到學校參觀，發現學校的校區非常的大而且現在科系很多，與時俱進是醒吾最成功的地方，自己也覺得與有榮焉。回憶讀書時期最喜歡的就是下課後彈吉他、唱民歌，所以這趟回來，就是想看看當時的教室還在不在？」

校友們結束參訪活動依依不捨，在醒吾科技大學行政大樓大合照留念，大夥兒相約一定還要再來母校聚聚。圖／醒吾提供

回娘家校友每人都獲贈昔日畢業紀念冊精美照片，每張泛黃照片盡是滿滿的回憶。鍾志明副校長向校友們承諾，醒吾科大不但完整保存校友們回憶，更因應超高齡社會的來臨，活化運用校園豐沛資源開辦青銀學院，打造新世代校園及無齡、活力、有趣的生活空間，校友們可以善用母校資源享受精彩人生。

醒吾科大青銀學院即將開課，課程多元豐富，有廚藝類、運動休閒類、表演藝術類、時尚造型類等課程，也可以「客製化」安排課程，可以每周一堂課、每天兩堂課，或是想要天天都來上課，歡迎校友及各界高齡長輩們，好好為自己安排學習生活，加入醒吾科大青銀學院一起來當大學生！

醒吾科技大學青銀學院官方LINE：@381uvano