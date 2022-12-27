高科大與日月光打造產學合作基地 培育半導體高階人才

鏈結產學研豐沛資源與能量，持續引領大南方科技廊帶全球優勢

全台規模最大的科技大學－國立高雄科技大學與全球最大封測大廠－日月光半導體製造股份有限公司，強強攜手設立「日月光高科大產學合作鏈結中心」，並於12月27日舉行啟用典禮，日月光並捐贈價值500多萬的教研設備，讓高科大學生的學習歷程與實際產線一致，縮短學用落差，並設立講座教授，協助日月光發展先進製程技術、培養高階研發人才，而高科大更將導入技術合作與人才培育的一條龍服務。

日月光高雄廠資深副總周光春(左)代表捐贈教研設備給高科大，由楊慶煜校長(右)代表接受。圖／黃全興

包括科技產業園區電電公會理事長暨日月光高雄廠資深副總周光春、高科大校長楊慶煜、夥伴學校正修科大副校長黃柏文、樹德科大校長陳清燿、高雄高工校長楊狄龍、中正高工校長高瑞賢及加工出口區管理處副組長簡茂松、高雄市教育局專委劉靜文…等產官學界貴賓參與盛會。

在楊慶煜校長(中)見證下，日月光高雄廠資深副總周光春(左)代表頒發講座教授予高科大副校長吳忠信(右)。圖／黃全興

日月光高雄廠資深副總周光春表示，面對新世代就業浪潮，日月光與高科大產學攜手合作，共同設立產學鏈結中心，透過單一化系統推動多元合作方案，加強課程安排提升實質合作效益，校方升級專業教研設備以培育更多莘莘學子，日月光加碼提供獎學金，並創造更好的就業機會，以多元方案吸引優秀人才加入產業行列，學生們從學校到職場能無縫接軌，學分學位、專業知能、職場就業得以全面到位，產學鏈結中心讓產學合作方案更貼近年輕世代學生，期許參與實習的學生發揮影響力帶動同學們關注就業議題，校方與企業縮短學用落差並共同為永續人才而努力。

高科大校長楊慶煜亦表示，過去5年來，只要是對同學的學習、教師成長有幫助學校都毫不猶疑投入經費，共投入11億餘元用來改善空間與設備，也感謝企業界(如日月光…等)挹注可觀資源，在多方面努力下，學校的辦學績效亮眼，更重要的是學生及老師們朝向正向的改變，在過去幾次的突發事件中，學生所展現出來的成熟度，讓他相當欣慰，在這樣的氛圍下，相信未來高科大將呈現跳躍式成長。

楊校長指出，未來產學鏈結中心將成為日月光與高科大在技術研究、人才培育、學生實習、畢業生就業、員工代訓等產學合作相關業務總窗口。強化雙方具前瞻性、跨領域之多元產學合作面向。推動在地實踐，善盡大學社會責任，致力技術實務運用，緊密接軌產業。因此，中心目標為能整合現有學研能量並挹注產業資源，以協助人才養成培育，加速產業升級效益。

高科大與日月光合作設立的「日月光高科大產學合作鏈結中心」，預將可締造高科大與日月光多元的合作關係，截至目前已促成多項成就：

一、產業學分學程(Y2022新增)：51位跨院系學生修讀接軌產業最後一哩的「產業學分學程」，其中有25位將到日月光實習。

二、校園實習媒合(Y2021-Y2022)：近200位學生經由4場校園實習媒合會投遞履歷並獲得邀約面試。

三、菁英獎學金(Y2021-Y2022)：70位學生通過審核獲得31萬菁英獎學金計畫補助。

四、設置講座教授(Y2022新增)：1位日月光講座教授，將協助日月光發展先進製程技術、培養高階研發人才。

五、教研設備捐贈(Y2022新增)：500多萬的設備捐贈，讓學生的學習歷程與實際產線一致，縮短學用落差及其他合作案，深化台灣產業發展半導體封裝與測試製造服務技術，共同為產業升級並落實學子們在高雄求學就業。