日本台灣留學支援中心訪崑山科大 促進日生來台就學

文/葉圳轍

協助日本高中生到台灣留學的升學輔導組織「日本社團法人台灣留學支援中心」，今（27）日由會長安蒜美保與駐台專員帶領40名日本高中生與家長拜訪崑山科技大學，透過蒞校親身了解校園環境及系所課程，期提高來臺就學意願。

據悉，日本台灣留學支援中心目前在日本各大城市設有18所分校，並提供日本高中生華語教學課程，為了招收日本高中生前往學習華語，與台灣許多大學合作獎學金薦送制度，每年也帶領學生赴台參訪各大學。

崑山科大自2015年11月與該中心簽約後，2016年開始獲中心薦送學生至該校就讀，已累計有數十名學生，本學期在學日本學生人數為19名，分別就讀該校公廣系、視訊系、企管系、旅遊系、時尚學程、行銷系、空設系及視傳系等。

崑山科大校長李天祥親自接待日本台灣留學支援中心參訪團，並贈送禮品予與安蒜美保(左)會長。圖/葉圳轍

其中，時尚學程四年級井上實從一年級起，除了學習時尚營銷課程之外，同時在時尚展演上展現精湛的實力，曾擔任《2020臺南博物館節－台南有個葉石濤》影片主角之一，以及《台灣起家厝：大灣街傳統老店創生計畫》影片主角，更擔任婚紗型錄的女模特兒，將系上所學發揮地淋漓盡致，受到業界讚賞。另一位今年甫畢業的視訊系永谷拓巳，更與系上同儕憑藉動畫《照耀你，照耀我》橫掃國內外大獎，表現相當優異。

因此該支援中心參訪過程，崑山科大特別安排日籍學生親身分享，包括視傳系四年級瀨戶亞海、公廣系四年級新城爽夏、三浦葵及企管系一年級榮野川侑樹等，敘述精采的崑大生活，並與高中生交流。

崑山科大校長李天祥表示，因他本身曾長年在美國留學，深知留學生在他國求學的不易，因此也更理解學生需求，他向大家說明，崑山科大來自全球各大洲的的外籍生已逾千人，為配合外籍生，課程更採取中英教學，校內也有逾百社團可以讓大家參與，該校還規劃開設免費證照班、更新教學設備，盡力滿足學生學習需求，來台求學必定收穫滿滿。