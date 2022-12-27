聖約翰科大百年薪傳 姚祖驤接任董事長

聖約翰科技大學董事會12月中旬改組，全體9席董事皆為事業有成的新埔工專校友。新任董座姚祖驤董事長民國64年畢業於聖約翰科大前身新埔工專機械工程科。董事會除了提供客製化需求的多元資源外，更深耕學校與社會與時俱進的創新發展而提供育成基地與基金，立定為客製化導向的精、實科技大學，承先啟後得以實踐學校可持續發展、永續經營為目標。

姚祖驤董事長指出，有鑑於近年來校務發展上遇到瓶頸，本屆董事會的所有董事校友，以感恩母校的情懷與對聖約翰百多年薪火傳道、授業、解惑的價值傳承，引發強烈的使命感，由董事會凝聚共識負責捐贈足額校務基金，強化校務運作、改善教學品質，並結合校友企業提供「入學即就業」的互助互惠方案。目前已有亞翔工程、樺漢科技、臺雅集團、翰成數位科技及Pacific Delight Tours⋯等校友企業，提供電機工程系、樂齡福祉與健康促進系、多媒體設計系及休閒運動與觀光管理系等112學年度入學、符合申請資格和互助條件的新生或在校生皆可，在學期間全額學雜費補助（新生每位4年將近40萬元的個人獎助學金）。

「創校過程中的百年歷史，校友是學校精神傳承的重要基石與價值所在。」談到校友的投入，姚祖驤董事長說，回顧55年校史，今日的聖約翰科大與新埔工專時代培養出來的7萬多名在各領域奮戰的校友及前人種樹所留下資源豐沛的美麗校園。日前更有65歲以上已退休處於黃金歲月的人生不倒翁、擁有人性智慧的校友們組成「黃金校友會」一同站出來守護與支持創造美麗人生的母校平台，傳承與創新吳舜文校長用心栽培學生的重質理念及「以生命影響生命」的教會精神。未來將更加有效的結合校友企業及社會資源，因地制宜的活化校園資產及發展育成中心的商業功能，營造學生、學校、社會與企業多贏的共享局面。

姚祖驤董事長（第二排左四）將結合董事會及校友總會校友企業之力量，提供「入學即就業」方案、各項獎助學金及企業實習就業機會等多元資源。聖約翰科大提供

聖約翰科大「德以輔才、學以致用」的全人生與人格校訓，使姚祖驤董事長一生在學習求進中受用無窮。他期待在整合董事、校友的各自專業，承繼吳舜文校長百年樹人的辦校堅持，關懷學生以良好品格為基礎，培養學生不怕吃苦、不避吃虧，務實發展扎實的專業與真誠品格，這都是吳校長砥礪所有校友們不斷向上的力量！而今恪守吳校長在第一屆畢業生典禮時贈言「唯真可以破天下之偽、唯誠可以得天下之心」的待人處事態度共勉！同時發揮合作團結的新埔精神，花若盛開、蝴蝶自來，因勢利導帶領學校師生橫越低谷，復創母校榮景。