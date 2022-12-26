日本人氣最夯大學 參訪逢甲分享少子化對策

日本近畿大學為逢甲大學日本重點合作姊妹校，12月20日細井美彥校長率岩前篤副校長、世耕石弘本部長等一行7人代表團來臺，此次行程中除透過交流會談交換辦學經驗與分享近畿大學媒體行銷成功秘訣外，同時授予細井美彥校長逢甲大學名譽博士學位，推崇其在生殖生理學專業領域上的成就，以及國際交流與產學合作方面的貢獻。

近畿大學細井校長名譽博士學位授予儀式於22日上午於逢甲大學啟垣廳舉行，細井校長不僅在學術研究專業上有重大的成就與貢獻，致力保護瀕危動物的物種，培訓胚胎學家，並積極推動教育改革，培育實學專業人才。儀式後，緊接著由近畿大學經營戰略本部世耕石弘部長，以「少子化衝擊下的大學經營策略」為題，分享近畿大學如何以顛覆傳統的新思維，藉由品牌行銷和極具創意的招生宣傳，報考人數連續9年蟬聯日本第一；2021年在日本全國2,000所高中學校負責升學輔導教師的調查中，被評比為全國改革第一的大學。

經營戰略本部世耕石弘部長以「少子化衝擊下的大學經營策略」為題，分享近畿大學的創意行銷。圖／逢甲大學提供

演講結束後，近畿大學代表團由逢甲大學高承恕董事長及王葳校長等主管陪同，赴臺中市政府拜會盧秀燕市長。高董事長表示，細井校長是逢甲大學創校61年來第7位獲頒的名譽博士，兩校針對高等教育轉型、數位建築營造、招生經營等議題進行討論，行程中特別安排拜會盧市長，分享教育理念及報告兩校合作成果。