ViewSonic教育產業高峰會召集生態系夥伴 共同推動互動高效學習環境

為積極落實生態系即服務 (Ecosystem as a Service，EaaS)發展策略，致力推動教育數位轉型的ViewSonic，12月22日舉辦「教育產業高峰會」，邀請產業分析與教育專家、教育科技硬體產業、教材開發商以及通路合作夥伴參與，共同探討教育科技產業的未來發展和擬訂落實計畫，會中更精彩展演最新的數位教材應用，含括英語、藝術、特殊教育，與自然科學等領域。

資策會數位教育研究所資深國際合作經理沈旻喆表示：「資策會數位教育研究所致力協助臺灣教育科技升級轉型，很榮幸參與這場產業盛會，與業界一起帶動臺灣智慧學習產業提升。根據2022臺灣智慧學習產業研究報告，智慧學習產業含括硬體、軟體、內容與服務，產業總產值已達5,762.9億台幣。受到疫情影響，數位學習內容需求大增，進而帶動軟體工具、內容與服務的產值迅速成長。」

ViewSonic董事長朱家良表示：「ViewSonic期許建立一個創新、永續發展的教育生態系，為老師、學生建立高效的互動學習環境，創造產業與社會共贏。我們觀察到教育市場中，可提供完整解決方案的國際品牌更受到青睞，因為學校需要的不只是硬體商，而是能夠解決問題的合作夥伴。針對2023年教育生態系布局，ViewSonic將致力於優化整體解決方案，尤其加強軟體研發，除了增進互動式電子白板使用經驗並強化與平板裝置的連結，更將擴大教育元宇宙在不同領域的應用。此外，創新數位內容仍會是發展關鍵，我們將集結更多業界夥伴，多元化數位內容，讓各個科目和學層都能受益。」

ViewSonic優派學院院長連育仁表示：「呼應教育部數位學習精進方案政策，ViewSonic提供品質優良的全方位教育科技解決方案，整合ViewBoard智慧互動電子白板、myViewBoard數位教學平台、UNIVERSE教育元宇宙及手寫液晶顯示器等教學精進工具。為協助教師提升數位互動教學能力， ViewSonic組成了專業培訓講師群，於全臺各縣市舉辦研習課程，同時，更將針對『生生用平板』應用，與內容夥伴康軒、敦煌、溫美玉老師等共同開發高互動數位教材，讓教育科技更容易運用在教學現場。」

ViewSonic優派學院院長連育仁(右起)、資策會數位教育研究所資深國際合作經理沈旻喆、ViewSonic董事長朱家良、康軒文教事業總經理黃輝鐘、溫老師備課Party創辦人溫美玉、ViewSonic電磁、觸控及認證事業總經理李榕峻合影。圖／業者提供

ViewSonic在本場教育產業高峰會以「國際品質、教育優選」為主題，展示了深耕臺灣教育現場的決心。除了與產業及通路夥伴共同承諾將持續為臺灣提供全球第一、質感最好的教育科技硬體外，ViewSonic持續與不同專業領域的合作夥伴，基於myViewBoard數位教學平台共同開發數位互動課程。在教育產業高峰會中，分享目前推動成果，包括溫美玉《高效互動作文課》、敦煌教育集團《英語高互動趣味主題式閱讀》，以及臺灣吧《小黑啤玩臺灣》等，更展示在藝術、自然與特教等領域的最新合作。其中，小時尚工坊《春天的色彩探險》為國小中年級藝術課程，響應2030雙語政策，整合語言與藝術，透過互動式課程解構藝術創作歷程，並以美感教育與手感創作，培養學生的美感探索力，提升人文藝術素養。

臺中市爽文國中曾明騰老師《生物大進擊》，以日常生活出發，將艱澀的國中自然學科透過活潑的數位互動教學，引發學生對自然課的興趣。臺北市幸安國小傅碧柔老師《EQ達人養成記》則是統整特教內容的社會情緒課程，運用實境式題目練習、生活化情境的引導，讓孩子培養表達自我情緒的能力，進一步提升與他人互動的技巧能力。