台南應用科大與台灣世曦工程簽署MOU 致力人才培育

文/葉圳轍

台南應用科大與台灣世曦工程顧問今(26)日簽署MOU(產學合作備忘錄)，雙方將致力於人才培育，進一步強化於創新性產學合作推廣與應用，並期許未來能有更多合作計畫的研究成果產出，共創雙贏。

台南應用科大積極推動產學合作，建校58年來，在生活科技、或是人文藝術等面向上，以多元且均衡的方式持續成長，以培育出「應用務實」及「人文科技」之優秀人才為責，也在遠見雜誌2022年大學排行榜中榮獲進步最多的大學。

台南應用科大校長楊正宏表示，台灣世曦公司長期深耕台灣、造福人群，與該校「以人為本」辦學精神相符，雙方希望藉由合作的效益鏈結到教學、研究、實習與就業之上，發展出多元化的面向，致力培育出「應用務實」及「人文科技」之優秀人才。

台南應用科大與台灣世曦工程共同簽署「產學合作備忘錄」；圖為簽署後雙方團隊合影。圖/葉圳轍

楊正宏指出，雙方簽約只是一個開始，未來學生實習及工作能更互動頻繁。期待未來雙方在人才培育、產學合作與技術研發等議題展開全面性的合作，創造雙贏。

台灣世曦董事長施義芳表示，台南應用科大每年培育出眾多的人才，在生活與人文領域上擁有堅強的軟實力，對於台灣的文創產業發展具有極大的貢獻。

施義芳說，該公司樂見將產業界的實務經驗與學界相互交流，未來除了實質上的提供該校獎助學金之外，並企盼將人才留在該公司，共同為培育實作力及就業力之優質專業人才努力，並深化技職教育之實務教學，創造產學合作的新典範。

該產學合作備忘錄的簽署，受到雙方層峰的重視，出席人員除了台南應大校長楊正宏、台灣世曦工程董事長施義芳外，與會人員包括台灣世曦特聘顧問及高階決策主管等11人。台南應大則包括研發長熊正一、教務長侯瑞琳及各院院長等也都出席簽約儀式，共同見證雙方合作的新里程碑。