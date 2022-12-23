教育部新建「御風」海事教育實習船舉行安龍典禮

新船預計2024年交船，優化全台海事院校實習的環境，海事人才培育邁入新里程碑

教育部委託國立高雄科技大學新建的「御風」海事教育實習船，23日於台灣國際造船公司舉行安龍典禮，由教育部次長劉孟奇、台船公司總經理魏正賜及高科大校長楊慶煜共同主持，新船預計2024年交船，將可優化全台海事院校實習環境。

新建「御風」海事教育實習船，斥資15億5700萬，總噸位達6千噸，是現行「育英二號」的3倍可搭載的人數從108名提高到250名，船內建置多款模擬機、實習室與教室，可容250師生 ，提供海事相關科系學生完整實習課程及完善實境學習環境。

「御風」海事教育實習船安龍典禮，貴賓雲集共同見證臺灣海事教育歷史性一刻。圖／黃全興

包括教育部政務次長劉孟奇、技職司司長楊玉惠、國立高雄科技大學校長楊慶煜、計畫主持人高科大副校長俞克維及國立臺灣海洋大學、台北海洋科技大學等國內10所各級海事學校、船舶中心、中國驗船協會、法國驗船協會代表共同見證安龍典禮。

教育部次長劉孟奇強調，新建「御風」實習船將來可為海事專業科系所學生創造更多元的海上實習機會，並可展現臺灣重視及落實新世代海事專業教育的決心，也能讓世界看到臺灣守護海事航運及經營的實力。

台船總經理魏正賜表示，這艘實習船的建造規範完全符合STCW國際公約要求，並具備完善的視聽教室及機艙教學動線，另外設置實境實習駕駛室，並配置航海、輪機及高壓電等全功能模擬機系統。

高科大校長楊慶煜表示，實習船進行安放龍骨，這是整個造船階段重要的里程碑，也象徵一艘船生命週期的開始，亦顯示出台灣極為重視專業海事人才的培育，同時展現高科大併校以來的願景，積極協助推動海洋事業的發展。楊校長說，自高科大承接實習船興建工程以來，從編預算、簽約、畫設計圖，每一個階段，我們都在創造新的歷史。

楊慶煜校長指出，新建「御風」實習船，未來將接替「育英二號」成為我國海上實習的專用船，提供老師們教學使用，幫助學生專業對船上的工作有更深入的教學實習或實務經驗，藉由切身體驗瞭解船員職涯及整艘船實際如何運作，並建立對未來上船工作的信心。

計畫主持人高科大副校長俞克維指出，本船船體結構部分由包含船體、住艙、舷牆、駕駛室…等數個部分組合而成，現階段由船廠完成船段初步組合，並同時執行艤裝工作，逐步完成本船建造。